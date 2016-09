Buscan que los amparos por los tarifazos no confluyan en La Plata

La Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, solicitará al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, que el recurso de amparo interpuesto por el organismo de control, por el incremento de las tarifas de gas, continúe el trámite en esa jurisdicción.

“Como ya lo dijimos, no podrá haber racionalidad en una sentencia si ésta no contempla las desigualdades territoriales. No debe ser simplemente una consecuencia aritmética la que se valore. Debe ponderarse el clima, geografía y las condiciones socio económicas de las comunidades. Sin esta ponderación, cualquier decisión al respecto volvería a ser arbitraria”, consideró la Defensora.

El pedido se formulará en virtud de que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata solicitó se remitan a esa instancia, las acciones iniciadas en el Juzgado barilochense, para ser acumuladas en el amparo colectivo que se tramita en la capital de la provincia de Buenos Aires.

Ante este requerimiento Nadina Díaz, reiterará la necesidad de que los amparos interpuestos en los juzgados federales de Río Negro sean tramitados en esos ámbitos.

Debe darse un tratamiento regional por entender que las características propias de la Patagonia, son merecedoras de una evaluación diferencial. Cualquiera sea la decisión final, esta deberá contemplar sustancialmente la cuestión regional.