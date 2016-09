Camarda acusó al Decano de Derecho de usar una mentira para sacarlo de una cátedra

La Facultad de Derecho de Roca atraviesa un álgido contrapunto entre el Decano Carlos Pescader y el Juez Penal Maximiliano Camarda, luego que el Consejo Directivo separara al magistrado del dictado de una cátedra al hacer lugar a la denuncia de una agrupación que defiende a familiares y amigos de Pablo Vera, ejecutado por un policía.

Familiares y vecinos del joven, indignados porque no se le aplicaba la prisión preventiva al acusado, causaron destrozos en el edificio de tribunales y fueron detenidos. Camarda rechazó el Hábeas Corpus de los abogados y desató la furia. Ahora, el juez, sobre el que no pesan acusaciones formales, anunció que presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal para poder seguir normalmente su vida académica.

Los consejeros de la facultad donde se dicta la carrera de Derecho, votaron a favor de separar a Camarda argumentando que era investigado por el Consejo de la Magistratura. “Por ese contenido (haber rechazado un Habeas Corpus), tiene una causa abierta en el Consejo de la Magistratura, y no es conveniente que dicte ese contenido”, declaró Pescader en una radio de Roca y agregó que Camarda “está siendo investigado por una práctica concreta, que es no otorgar un Hábeas Corpus”.

La semana pasada Camarda aceptó romper el hermetismo de los últimos días y disparó: “Lo cierto es que esas dos afirmaciones son totalmente falsas. En el Consejo de la Magistratura no se registra ninguna causa en mi contra, ni investigación abierta por daños en el edificio de tribunales”.

En este sentido, acotó que “si ese fue el argumento, ese argumento, es lisa y llanamente una mentira”, según declaraciones al programa “Palabra de Radio” de FM Show.

“Presenté un amparo, y según lo que se resuelva, daré o no la clase que me asignaron”, comentó a ADN el funcionario judicial.

La “Coordinadora 13 de enero” acusó ante los consejeros que no estaba en condiciones de dar un módulo de un post frado de derecho constitucional sobre habeas corpus, argumentando que tenia el juez causa abierta en el consejo de la magistratura, “y no es conveniente que dicte ese contenido”.

Al parecer nadie verificó la veracidad de las imputaciones y por eso Camarda aseveró que “mi me separan en base a trascendidos y notas periodísticas”, tras lo cual aseguró que “tengo la certificación de la secretaria del Consejo de la Magistratura” indicando que no hay ni investigación ni denuncia.

Para el Juez existe cierta vinculación entre la arremetida en su contra de las autoridades de la Facultad de Derecho y el procesamiento que recayó en al menos 10 de los 24 manifestantes apresados luego de los incidentes en tribunales.

Acotó que “como abogado, docente y miembro del Poder Judicial tengo que actuar conforme la ley y se hizo un amparo ante la justicia federal” y ahora espera una resolución.

Contó que en el Consejo de la Magistratura “primero se evalúan las denuncias. Se desestiman o se inician investigaciones. El solo hecho de existir una denuncia, no implica que una causa esté en trámite. Es como si alguien denuncia que Camarda mató a Kennedy y me excluyen de un curso por estar acusado. Incluso, no hay denuncia en mi contra”.

Por último reiteró que “el fundamento del decano (Pescader), es una falacia”.

Pablo Vera, un joven con antecedentes, fue descubierto por el policía Jorge Villegas abriendo la puerta de su auto y robando algunos elementos. Lo persiguió unos pocos metros y le disparó a quemarropa (unos 3 centímetros) en la nuca. Lo condenaron a perpetua y hoy está preso.