Cambiemos realizará mañana el primer encuentro nacional de intendentes

Intendentes de todo el país y una gran cantidad de funcionarios mantendrán mañana un encuentro en el club Huracán, de Parque Patricios en Buenos Aires, como previa a la reunión que Mauricio Macri encabezará con más de 2000 mandatarios municipales en Tecnopolis el primer día de octubre.

El anfitrión de los rionegrinos es Juan Martín, representante provincial del Ministerio del Interior, que ya recibió a Miguel Martínez, de Huergo; José Luis Foulkes; de Valcheta, Yamil Direne, de Darwin, Víctor Mansilla y de Guardia Mitre, Ángel Zingoni. Restan Raúl Hermosilla, de Comallo; Mabel Yauhar, de Los Menucos; Marcos Pérez, de Maquinchao y José Selemman Mussa, de Ñorquinco.

El objetoivo de este encuentro nacional de intendentes de Cambiemos es lanzar un “operativo seducción” en vista al 2017, con la participación del jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y gobernadores de cuatro provincias.

Este encuentro serviría como un “operativo de seducción a intendentes para que entiendan que no es lo mismo estar con el gobierno que no estar” y para “mostrar que Cambiemos está sólido y firme”, señalaron fuentes oficiales de la organización Durante la jornada, no está previsto un anuncio específico para los municipios oficialistas pero habrá un espacio para “la contención” y marcar una “diferenciación” con los jefes comunales opositores.

La actividad comenzará a las 13, en la Sede Social del Club Huracán, ubicado en avenida Caseros 3159, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al tiempo que para las 15 está prevista una conferencia de prensa con intendentes y, dos horas más tarde, será con Peña y Frigerio.

Esta reunión se realizará un día antes del encuentro que encabezará el presidente Mauricio Macri con los más de dos mil intendentes de todo el país, en Tecnópolis. Por el oficialismo se harán presentes Horacio Rodríguez Larreta (ciudad de Buenos Aires), José Corral (Santa Fe) y Ramón Mestre (Córdoba), entre otros.