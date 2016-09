El bloque acordó con Soria unificar criterios de acción parlamentaria y política

(ADN).- El presidente del PJ, Martín Soria, encabezó una reunión en el bloque del Frente para la Victoria donde se acordaron estrategias políticas y parlamentarias en este último tramo del año. Luego, compartieron un acto en la Unidad Básica. El roquense impulsó en Viedma la candidatura a intendente de Juan Manuel Pichetto.

Casi dos horas duró el encuentro en la sala de reuniones del bloque. Hubo tiempo para desarrollar un análisis de la política nacional y provincial. También, para avanzar en unificar criterios sobre el posicionamiento de la bancada opositora sobre temas como la licitación del agente financiero de la provincia, el costo de las tarifas y la inseguridad, entre otros.

Al concluir, Soria expresó que “no hay un definición concreta”, pero adelantó que “por lo actuado hasta acá”, es difícil que se acompañe una renovación al Banco Patagonia, debido “a los reiterados incumplimientos”, “la falta de cajeros automáticos en diferentes ciudades de Río Negro” y la “mala atención”. De todos modos, el presidente del PJ evaluó que “es imposible tomar una definición porque el gobernador no envió aún los pliegos a la Legislatura”, a pesar que debió hacerlo en marzo.

En diálogo con la prensa, Soria dijo que en la reunión no se habló de una postura unificada sobre una eventual reforma de la Constitución. Apeló a que hay otras urgencias en la provincia. Consideró que sería “un error” de parte de Alberto Weretilneck intentarlo, aunque desafió: “Ojalá que lo haga, sería su último error” político.

Soria criticó la situación económica rionegrina e hizo foco en los problemas de inseguridad.

El intendente de Roca llegó acompañado de su hermano Carlos, y Juan Manuel Pichetto. Lo esperaban la diputada nacional Silvia Horne, la ex intendenta de Bariloche María Eugenia Martini, y todos los legisladores del bloque.

Durante la reunión, manifestó que acompañará la candidatura de Pichetto a intendente de Viedma. “Es un sueño de Miguel”, habría dicho. Ese gesto fue respaldado por Javier Iud.

La declaración llega luego de la reunión que la semana pasada mantuvo con el senador Miguel Pichetto en Buenos Aires. Y surge como una muestra de unidad. Además, alambra la posible salida de peronistas al Frente Renovador de Sergio Massa.

Incluso, cuando se lo consultó sobre las chances del massismo en Río Negro, dijo: “No va a jugar a perdedor”, y dio a entender que las negociaciones que se están realizando a nivel nacional en una posible unificación del FR con el PJ podría llegar a la provincia, pero siempre subordinado al mando justicialista.

Soria no ahorró críticas al Gobernador, y propuso un proyecto de provincia diferente para 2019. Pero antes, habrá que pasar el tamiz de la elección intermedia de 2017. Todo supone que la candidata será María Emilia Soria: “No está en discusión” dijo el titular del PJ, y no aclaró si aún no está el tema de las candidaturas en debate, o si no hay objeciones sobre la postulación de su hermana.