EL FpV de Valle Medio repudió las expresiones del ministro Bullrich

Representantes del Frente Para la Victoria de las localidades de Luis Beltrán y Lamarque se reunieron ayer con el propósito de diseñar acciones en el territorio y expresar su repudio a los recientes dichos del ministro Bullrich en Choele Choel.

La reunión se llevó a cabo ayer en Luis Beltrán, donde representantes del FPV local y de la vecina localidad de Lamarque dejaron claro su descontento y salieron a repudiar lo manifestado por el ministro Esteban Bullrich en el acto de inauguración de la Escuela Hospital de Veterinaria en Choele Choel.

El ministro de educación de la nación había visitado Choele Choel y, en el acto de inauguración, junto al gobernador Alberto Weretilneck, sostuvo que: “Esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”. “Es incomprensible que alguien llegue hasta aquí desde Buenos Aires a inaugurar una obra realizada por el gobierno anterior, que se adjudique descaradamente ese logro y además, pretenda tratarnos como a salvajes a quienes él va a conquistar desde su supuesto avanzado saber” manifestaron los presentes en Luis Beltrán y concluyeron sosteniendo que: “ya estamos acostumbrados a los malos tratos que el gobierno de Cambiemos nos propina permanentemente a los Patagónicos. Hemos tenido que defendernos judicialmente del tarifazo y de cada una de las decisiones de un gobierno que no entiende o no le interesa la realidad de nuestra región”.