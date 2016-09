El gobierno descuenta días de paro y la UnTER endurece el plan de lucha

“Con la publicación de una resolución que pretende reglamentar el descuento de los días de paro, el gobernador Weretilneck y la Ministra Silva definieron la profundización del conflicto docente”, señala la UnTER al dar a conocer la aplicación de la medida oficial, a la vez que anunció una convocatoria al plenario de secretarios generales para hoy y a un Congreso extraordinario para el jueves 6 de octubre.

Indica que el gremio que “la definición de avanzar con los descuentos es una muestra de debilidad de la patronal frente a la fortaleza del conjunto de docentes, pues quien teme, oprime. Frente a este golpe artero, hoy el Plenario discutirá las acciones a seguir durante la próxima semana y la convocatoria a asambleas locales, que definirán el mandato para el congreso del jueves 6, en el que seguramente determinará endurecer el Plan de lucha y las medidas a seguir”.

“Lamentablemente la patronal optó por el disciplinamiento y la persecución, antes que habilitar los canales de diálogo. Desde UnTER, advertimos que la paciencia tenía un límite y la publicación de esta resolución rebasó el vaso, no solo porque avasalla derechos, sino porque es, lisa y llanamente, un apriete. Metodología que pone en evidencia a Silva”, señala UnTER.

Agrega que “la actual ministra, no se diferencia en nada de sus antecesores: Mango y Barbeito, quienes no dudaron en descontar a mansalva, hambreando a las familias docentes, por el solo hecho de reclamar lo que es justo.

Reiteramos que existe una realidad que el gobierno prefiere no ver, los mismos medios nacionales reconocen el impacto de la crisis económica en los sectores populares y en el bolsillo de trabajadores”.

Finaliza el organización gremial docente que “a principios de año Weretilneck declaraba que no quería postrarse ante el gobierno macrista, solo necesitó un semestre para alinearse. Todavía está a tiempo de dar un giro y quedarse junto a su pueblo. Las cartas están sobre la mesa, o el gobernador actúa en favor del conjunto o será el conjunto que le recuerde de qué lado debe estar”.