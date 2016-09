En diciembre Sol de Mayo llamaría a asamblea para definir la propuesta del Casino

(ADN).- “Va lento, todavía no hay nada concreto” dijo Adán Valdebenito, presidente del club Sol de Mayo, en referencia al emprendimiento privado para la construcción de un casino, hotel, centro de compras y estacionamiento en terrenos que la institución posee en las intersección de las calles Francisco de Viedma y Avenida Don Bosco de Viedma y como contrapartido ejecutar obras de mejoras en las instalaciones deportivas de la entidad.

A su vez, Garciela Gil, presidente de Hoteles y Casinos del Río, dijo a esta Agencia que están esperando una definición del club viedmense y que el proyecto ya está definido, en acuerdo con las autoridades de la entidad deportiva.

Por su parte, en dialogo con ADN Valdebenito sostuvo que se está evaluando el tema de costos de obra y valores y adelantó que se va a conformar un equipo integrado por un arquitecto, un abogado y un contador para analizar la propuesta y señaló que para llamar a asamblea, “nosotros tenemos que tener más detalles” y se preguntó “con lo que hay, para que vamos a llamar a asamblea”.

Aseguró que “no puedo ir a una asamblea y plantear, esta es la propuesta y no saber cuánto salen los terrenos, cuanto sale la obra y cuáles van a ser los tiempos de ejecución” y agregó que “entonces tenemos que ir con todo eso armado, y nosotros conformar un equipo para analizar esa propuesta”.

En ese sentido, explicó que en el anteproyecto solamente “se dibujó la estructura que pretende el club como obras” y detalló que “la estructura general estaba media armada y consiste en el estadio, la cancha sintética, la pileta, el gimnasio, el restaurante, el SUM, la adecuación de la cancha de rugby y el quincho de rugby” y adelantó que “se pueden anexar otras cosas, como se está haciendo ahora que se incorporaría la cancha de tenis y alguna otra obra que está dando vueltas”.

Puntualizó que “nosotros no tenemos que hablar con nadie, si queremos hacer el negocio, tratamos sólo con el casino y con los socios nuestros, a nosotros no nos incumbe hablar con el municipio, la realidad es que el que tiene que hacer las cosas con el municipio y lotería es el casino” y evaluó que “estimamos que si se da todo, en diciembre hay renovación de autoridades y llamado a asamblea y probablemente meteremos todos los temas en la bolsa. La verdad que no se los tiempos de ellos, pero los tiempos nuestros tienen que ser seguros, cuando se llame a asamblea, tiene que ser por algo concreto” manifestó.