Insólito, jubilados del PAMI en Cipolletti son medicados sin atención médica previa

En una conferencia de prensa realizada frente a la sede del PAMI en Cipolletti, el Frente Previsional de ATE, denunció que los jubilados son medicados por medio de urnas instaladas en los consultorios médicos, sin que los pacientes sean vistos o tengan contacto con los profesionales durante varios meses, y en algunos casos, durante años.

Para el sindicato se trata de un hecho sin precedentes en el país, ya que no se había conocido con anterioridad la utilización de un mecanismo similar que pusiera en riesgo la vida de los pacientes de manera tan evidente.

El sistema consiste en que los jubilados depositan, periódicamente, en las urnas una solicitud con la medicación que creen necesitar, indicando el nombre de los fármacos y por supuesto, mediante el pago de una suma de dinero determinada que se abona a una secretaria en el consultorio. Al el día siguiente o a las 48 hs, pasan a buscar la receta ya confeccionada y firmada por los médicos; quienes en ningún momento tuvieron contacto con el jubilado y llegando al absurdo que en algunos casos el profesional ni siquiera conoce al paciente.

“Es un hecho gravísimo y sin precedentes en el país. Los empleados ya no saben que hacer. Se debe investigar sino se trata de un delito. Acá se está poniendo en serio riesgo la salud de miles de jubilados y el juramento hipocrático de los profesionales no existe, porque medican sin control y sin tener contacto con el paciente”, denunció Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE Río Negro y además resaltó que “la falta de médicos de cabecera y el hecho que no se designe un Jefe de agencia, impide que más de 10.500 beneficiarios tengan atención médica normal en la ciudad”.

Se explicó que las autoridades de la obra social son las principales responsables que en la actualidad más de 10.500 beneficiarios de la ciudad tengan problemas para lograr atención médica, a partir de la falta de médicos de cabecera.

Apenas hay 10 profesionales estables con un promedio de 600 pacientes cada uno, aunque en algunos casos superan los 1.000 y sólo atienden entre un 15% y 20% por mes, porque trabajan para PAMI sólo uno o dos días por semana, solamente dos o tres horas en cada uno de ellos.

El Frente Previsional de jubilados y trabajadores destaca el esfuerzo de los empleados de la delegación local y considera que son dos los problemas que se deben resolver. Por un lado, se debe designar de manera inmediata un Jefe de agencia en la ciudad, ya que desde hace más de un año no hay un responsable de la Institución, y por el otro, es primordial entablar un diálogo con los prestadores, ya que el bajo valor de la consulta abonada por la obra social ($18) no es atractivo para los profesionales y de esta manera se genera un círculo vicioso que mantiene de rehenes a los jubilados.

Por último, ATE no descarta que la crisis de funcionamiento de la obra social esté siendo también sostenida desde la industria farmacéutica. Es que las recetas de medicamentos sin control, no sólo afectan la salud de los pacientes, sino que generan un alto costo para la obra social y un gran beneficio económico para las farmacias.