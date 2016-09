Mango denunció a Bullrich ante el INADI por “apología al genocidio”

El legislador Marcelo Mango (FpV/FG) presentó una denuncia contra el ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich, por discriminación, tras sus declaraciones en la localidad de Choele Choel en ocasión de la inauguración del Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro.

Al respecto, indicó que “los dichos del Ministro Bullrich comparando la inauguración del Hospital Escuela de Ciencias Veterinarias con la Campaña del Desierto es una afrenta, una discriminación al pueblo rionegrino, a nuestra historia, a nuestra gente (…) Las palabras del Ministro Bullrich violentan lo establecido en la Constitución Nacional, Provincial, los Tratados Internacionales y las leyes que consagran los derechos de los pueblos indígenas. Como funcionario público, pero sobre todo como Ministro de Educación de la Nación tiene la obligación de cumplir con lo preceptuado en las leyes; como es el caso de la Ley de Educación Nacional donde se establece “Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana”.

“No aceptamos que se nos vuelva a considerar el “patio trasero” de la Argentina y esta falta de respeto a las comunidades de los pueblos originario en particular y a los habitantes patagónicos en general. En un mismo sentido, solicito que las autoridades provinciales que nos representan (tanto del gobernador Alberto Weretilneck, como de la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, y la actual presidenta de la Comisión legislativa de DD.HH. Silvia Paz), se expresen públicamente sobre estos dichos tan agraviantes, ofensivos y repudiables para el pueblo rionegrino.” expresó Mango.

Tras formalizar la denuncia ante el INADI en Capital Federal, el legislador indicó que “el Ministro Bullrich hizo una apología del genocidio. No puede comparar la educación con un acto criminal, no puede invocar -nuevamente- que la letra entre con sangre. Tenemos que educar en la memoria de los genocidios que sufrió nuestro pueblo, la humanidad toda, en el respeto por nuestros pueblos originarios, en la diversidad cultural, en la pluralidad democrática, en una patria inclusiva. La educación es emancipación, no conquista”.

En la denuncia presentada, Mango dejó sentado que “las declaraciones del Ministro Bullrich conllevan un aval y una visión positiva sobre la denominada Conquista del Desierto, que llevó adelante el Gral. Roca en el siglo XIX, en la que se perpetró un genocidio de los pueblos originarios del sur del país. En sus declaraciones también dice que pretende realizar una “nueva Campaña del Desierto con la educación” dando por sentado que sigue habiendo un “desierto” y que el poder central tiene que avanzar “educando” a los habitantes de esta región que el supone, como en el siglo XIX, bárbaros o incivilizados como veían a los indígenas de la época”.

“En estas afirmaciones el Ministro de Educación reproduce una visión claramente racista que sostuvo la clase dominante del siglo XIX sobre la población indígena y que ahora hace propia Bullrich. Esta posición consideraba que esta zona era un desierto porque los que la habitaban eran seres humanos inferiores y por lo tanto había que exterminarlos y ocupar el territorio para llevar la civilización y el progreso. En este caso en la simbólica localidad de Choele Choel, Bullrich dice que la avanzada sobre el “desierto” patagónico no será “con la espada” pero si “con la educación”. Por lo tanto considero que el INADI debe dar curso a esta denuncia, ya que las declaraciones de Bullrich denotan una clara visión racista y discriminadora sobre los pueblos originarios y sobre los actuales pobladores de la región Patagónica”, explicó.

Para finalizar, el legislador concluyó que la síntesis expresada en el Plan Nacional contra la Discriminación sobre el tema del racismo debería ser una recomendación del INADI a Esteban Bullrich, no solamente a nivel personal sino también en su rol de Ministro de Educación de la Nación: “Se requiere tomar conciencia del papel del racismo como articulador ideológico de los diversos fenómenos discriminatorios y, por tanto, pensar en modalidades de acción institucional que, además de las medidas de urgencia tendientes a desactivar las consecuencias más notorias e intolerables de los fenómenos de discriminación, puedan tender a desmontar las matrices racistas que sustentan las prácticas de segregación y exclusión en nuestras sociedades”.