Muñoz: El fiscal Govetto pidió elevar a juicio a los policías acusados de encubrimiento

El Fiscal Martín Govetto solicitó la elevación a juicio de la causa contra los policías Federico Valenzuela y Nestor Meyreles, por abuso de autoridad y encubrimiento agravado. Se los acusa de haber realizado maniobras para la compra de un chip de telefonía celular a nombre del agente policial Lucas Muñoz, tendientes a dispersar la investigación en momentos en que el hombre estaba siendo buscado.

Ambos agentes recuperaron su libertad tal lo dispuesto por la Cámara en lo Criminal Segunda, que entendió que no interferirían en la investigación y no existía peligro de fuga. No obstante, aclaró Govetto, “aunque estén libres se sigue avanzando en esa causa”.

Según la acusación fiscal “el 15 de julio de 2016 Federico Valenzuela Campos, sin contar con autorización del juez competente, ni estando designado para la investigación sobre la desaparición de Lucas Muñoz (…) acordó con Néstor Meyreles que debía generar un chip a nombre del policía que para ese momento se encontraba desaparecido, entorpeciendo la pesquisa dispuesta respecto a dicha desaparición”.

Meyreles, quien prestaba servicios en la comisaría 42 de Catriel, adquirió tal línea dando “motivo a falsas expectativas de la aparición con vida de Muñoz”. “Para llevar a cabo dicha acción los involucrados mantuvieron comunicación telefónica, con un reparto de roles ya que Valenzuela Campos desde Bariloche le solicitó su intervención a Meyreles, quien aceptó llevarlo a cabo con abuso de autoridad a partir de las prerrogativas de su condición policial”.

“Esta maniobra ilícita por no haber sido autorizada judicialmente y que afectó derechos constitucionales fundamentales que hacen a la privacidad de las personas, claramente perjudicó la investigación que, por entonces, buscaba encontrar al Oficial Lucas Muñoz, ya que por esta maniobra se desvió y motivó falsas expectativas sobre su paradero”, finalizó el fiscal.