Ruralistas le piden al presidente Macri que vuelva a recortar las retenciones a la soja

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, lanzó una dura advertencia al presidente, Mauricio Macri, por postergar la baja de retenciones a la soja. Dijo que afectará a las inversiones y consideró que “vulnerar las promesas de campaña es un acto grave”. “El que se dedica a la joda no paga impuestos y el que se funde trabajando sí”, esgrimió.

“Postergar la baja de retenciones (a la soja) afectará la inversiones”, que hoy paga 30%, dijo Chiesa en declaraciones radiales, y consideró que “el sector agropecuario siempre tuvo razón, alguna vez que nos escuchen”. Macri se comprometió en la campaña electoral a reducir todos los años 5% de los derechos de exportación a la soja, lo que cumplió ni bien asumió al bajar los DEX de 35% a 30%.

Ahora, ante la inminencia de la siembra de la campaña sojera 2016-2017, los productores reclaman que reduzca el 5% correspondiente a este año y poder prever los números que los llevan a decidir, entre otros temas, cuántas hectáreas implantar. “El mensaje que le van a dar a la sociedad de no cumplir las promesas de campaña es una mala señal al inversor, al que está dentro del sector agropecuario y al que está afuera”, sostuvo Chiesa.

También consideró un “error pensar que con mil millones de dólares de retenciones van a recaudar más que si dejan abierto porque el sector se lo va a pagar con mayor producción”. “Avanzar en una medida de fuerza desde el sector sería una absoluta irresponsabilidad. El gobierno sabe lo que tiene que hacer y todavía hay instancias de diálogo para que nos podamos entender”, se mostró confiado el dirigente.

El presidente de CRA dijo que “el sojero es el único sector de la economía Argentina que cobra un dólar de $ 10 y paga con uno de $ 15”. “Estamos por el rechazo unánime de esta iniciativa” (la postergación de la rebaja de retenciones) porque “vulnerar las promesa de campaña es un acto grave”, consignó.

Chiesa se quejó: “El sector agropecuario sigue pagando. El sojero, aunque le saquen el 5%, paga el 25% arriba de todos los impuestos que paga el resto de la sociedad. Hay sectores que no hacen ni van a hacer ningún esfuerzo, como la minería, el juego o la actividad financiera”.

“Acá el que vive de rentas y el que se dedica a la joda no paga impuestos y el que trabaja produce y se funde trabajando paga impuestos. Me parece que esto no es lo que votó la gente con el Cambiemos y que el Presidente debería reflexionar”, manifestó.