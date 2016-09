Se confirmó que Lucas Muñoz estuvo 26 días vivo antes de ser encontrado muerto

El fiscal Martín Govetto informó en una conferencia de prensa que “seguimos trabajando como el primer día” y que se recibió información de las pericias de Gendarmería Nacional, que “si bien no dieron la información que nos permite reorientar la investigación, no nos dieron los resultados esperados pero nos permite reorientar la investigación y mantener otras hipótesis de búsqueda”.

A su vez el abogado Alejandro Pschunder sostuvo que “lo que más nos ha preocupado es la data de la muerte de Lucas que está confirmada, no hay más rumores ni dudas, puede ser entre 12 y 24 horas de aparición del cuerpo y está confirmado que no fue asesinado en el lugar donde apareció el cuerpo”.

Sostuvo que “esto es lo que nos preocupa, qué hicieron los responsables, estamos hablando de funcionarios policiales, gobierno, los 26 días que estuvo Lucas Muñoz vivo en San Carlos de Bariloche”.

“Queremos desmentir que la justicia no investiga, los que acá no han trabajado son los funcionarios provinciales, hay una maniobra montada para tratar de culpar a la justicia por la falta de investigación, esto no es un tema de la justicia, es mucho más grave, de una gran delicadeza, no podemos entender ni comprender cómo nadie buscó a Lucas Muñoz desde el gobierno y la propia policía, que haya estado 26 días vivo es aberrante, nos preocupa y parece que es una noticia que no es menor si no absolutamente grave”, dijo el abogado de la querella.

Agregó que “me encantaría saber qué explicación van a dar de esto” y enfatizó que no se puede permitir que este homicidio quede impune y que se quiera atacar al fiscal”.

El abogado destacó que “ahora más que nunca, con 26 días vivo Lucas el juez debería citar al gobernador” y pidió al ministro de Seguridad que diga a la familia qué hizo en estos 26 días porque “no lo vimos nunca”.

Se informó también que la querella está analizando seriamente la posibilidad de viajar a Buenos Aires y entrevistarse con la ministra Patricia Bullrich para pedir la intervención de la policía de Río Negro “si es necesario, de golpe nadie sabe nada, quizá tenga que otra fuerza tomar el control para seguridad de todos”.