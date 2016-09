Severa respuesta del legislador Cufré a la Delegada de Trabajo, Virginia Campisi

“Ante las declaraciones a distintos medios locales en las cuales la Delegada de Trabajo de Viedma, Virginia Campisi, me acusa de realizar ´una movida en su contra´, supuestamente -entiendo- para desestabilizarla, me veo obligado a contestar tamaño despropósito”, señala en una nota Rodolfo Cufré, legislador provincial (JSRN).

“En primer lugar debo decir que no me dedico a poner ni sacar funcionarios, esa prerrogativa es exclusiva del señor Gobernador y en todo caso del Ministro del área. No obstante, sí reconozco y me hago cargo de haber cuestionado las declaraciones de la Sra Campisi ni bien asumiera, porque me pareció innecesario e injusto cuestionar livianamente a su predecesor en el cargo”, indicó Cufré, quien agregó que “pero a posteriori, esta señora no ha dejado de sorprender a propios y extraños, no sólo con sus declaraciones sino -lo que es peor- con sus acciones”.

Señaló asimismo que “desde que se hizo cargo de la Delegación no ha parado de cazar brujas y maltratar a sus trabajadores (dicho por ellos mismos), llegando al colmo ahora de afirmar que en el organismo ´hay un ambiente de vagancia y corrupción´. Cada vez que recurre a los medios, incluye y salpica a más personas, a los empleados, al ex-Delegado, al Secretario de Trabajo, y ahora a éste Legislador y al Secretario General de la UPCN provincial”.

El legislador Rodolfo Cufré finalizó: “Está a la vista que a esta Sra. la Delegación le queda enorme y que en el poco tiempo que lleva a cargo no ha parado de hacer daño. Por último debo reiterarle a la Sra. Campisi que el suscripto no le ha hecho, ni le hace ni le hará ninguna ´movida´ en contra, de eso ella misma se encarga todos los días”.