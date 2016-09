Sin avances, la Mesa de la Función Pública volverá a reunirse la próxima semana

(ADN) “Pasamos a un cuarto intermedio y quedamos como la semana pasada”, dijo Nelsón Velazque, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Viedma, en referencia a la reunión de la Mesa de la Función Pública realizada ayer, donde los gremios piden un 20 por ciento de aumento y bono de fin año.

El 20 de septiembre, los gremios de UPCN y SOYEM volverán a reunirse con el Ejecutivo para tratar de llegar a un acuerdo en materia salarial, referido a ese encuentro, pactado a las cinco de la tarde, en el edificio de calle San Martín, Velazque indicó que las autoridades municipales “van a traer una propuesta nueva, estamos negociando y en camino de llegar a una solución”.

Evaluó que todavía no hay nada confirmado de los porcentajes que se darían y que es probable que además del martes, el jueves vuelvan a reunirse para “definir algo, porque ya hay que liquidar los sueldos de septiembre”, señaló.

Manifestó que las partes están mirando los números y viendo de qué manera pueden llegar a esa cifra y sostuvo que los dos gremios y el Ejecutivo, “estamos apurados” y agregó que “todavía estamos negociando. No hay nada firme”.

El dirigente sindical informó a esta Agencia que “esta medio complicado el tema” y en relación al bono de fin de año, remarcó que si bien “va a haber bono antes de fin de año, todavía no hay cifras, no hay nada oficial y no queremos despertar falsas expectativas en los compañeros”.

En otro orden, aseguró que después seguirán con las reuniones con el Ejecutivo para tratar otros temas como los llamados a concursos, jefaturas de departamento y pase a planta permanente, entre otros.