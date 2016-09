Soria sobre la Ruta 22: “Se pusieron nerviosos”

(ADN).- Esta mañana, mientras en la capilla del Colegio María Auxiliadora se hacía circular (en medio de una celebración) la planilla con las firmas para rechazar el actual proyecto de ampliación de la ruta 22, el intendente Martín Soria hablaba por radio y analizaba la decisión del gobierno nacional de abrir un período de consultas por 40 días: “ Es evidente que se pusieron muy nerviosos cuando convocamos a los vecinos”, dijo el jefe comunal.

“Valoro que las nuevas autoridades de Vialidad, reconocieran que la ampliación con esos murallones, han arruinado a las localidades de Godoy, Huergo y Mainque”, comentó, y añadió que los vecinos de esas localidades “tienen una bronca bárbara”.

Manifestó que, a pesar de abrirse un período de consulta, sigue preocupado, y expresó: “también valoro que estos mismos funcionarios dicen con gran descaro, que se proyectó sin tener en cuenta a los vecinos del alto valle. Y eso es grave. Y cuando un funcionario dice que van a continuar con un proyecto que se hizo sin pensar en la gente, hay que preocuparse”.

Volvió a sostener que “nos están destruyendo el desarrollo de esta ciudad metros en cada cruce mediante un terraplén. Y lanzó una sugestiva frase al afirmar que: “Es evidente que tienen un plan, que es haber encarecido la obra, y la quieren seguir pagando”. En esa línea, aclaró que “lo bueno es que nosotros peleamos con los que estaban antes y los que están ahora. Hace tres años salimos a decir que lo que querían hacer es una muralla china para dividir el Alto Valle”. Y recordó que “hace un año, cuando aún estaban las anteriores autoridades, por nota reclamamos la audiencia pública, el mecanismo de consenso como dicen ellos que les encanta buscar”.

Solidaridad con una radio

Soria hizo estas declaraciones en FM La Súper Digital, que está en pleno conflicto con el gobierno luego de haber reclamado un trato igualitario en la distribución de la pauta publicitaria. Sobre el final de la entrevista manifestó: “Me quiero solidarizar con lo que le están siendo a ustedes. Siendo legislador, yo denuncie a Claudio Mozzoni, que está procesado por el tema del manejo de la pauta oficial. Los legisladores nuestros han denunciado a Campetti por la pauta oficial trucha, casi un millón y medio que pusieron en Bariloche en un medio que no existía”. Agregó que “acá en Roca, he hablado (de la distribución de pauta) de otras radios, que no tienen ni la historia no los contenidos que tienen ustedes al aire”.