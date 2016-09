Tras la salida del cepo, la fuga de divisas se duplicó en lo que va del año

Con la salida del cepo cambiario y pese al blanqueo propuesto por este Gobierno, se duplicó la fuga de divisas en lo que va del 2016 y ya suma u$s 9.000 millones.

En agosto la fuga ascendió a u$s 1.506 millones. La demanda de dólares se mantuvo relativamente estable respecto al mes anterior, con u$s 1.491 millones. Y en estos nueves meses la fuga de capitales ya asciende a u$s 9.000 millones, el doble que en los primeros ocho meses de 2015, según informó el diario El Cronista.

El matutino económico informa: “La demanda de dólares este año incluso ya superó a todo lo que se vendió en 2015 para atesoramiento y formación de otros activos externos”.

El Cronista asegura: “Este movimiento del mercado de cambios es una reacción lógica luego de la liberación de las restricciones al acceso de moneda extranjera. Sin embargo, el fuerte apetito funciona también como indicador de un aspecto de la economía sin cepo: la percepción de que el dólar sigue estando barato. En línea con las quejas de los industriales y los analistas de la City, nueve meses después de la devaluación el tipo de cambio continúa atrasado”.

Además, informó sobre el balance cambiario en el Banco Central: en el mes de agosto, a diferencia de lo que había ocurrido el mes anterior, el balance reportó un saldo negativo de u$s 503 millones.Las reservas internacionales brutas del BCRA descendieron u$s 1.362 millones en el transcurso de agosto y cerraron el mes con un stock de u$s 31.150 millones. En lo que va del año, presentan una suba de u$s 5.586 millones.