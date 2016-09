Vidal dijo que Patagones no es la última ciudad de la provincia, es la primera viniendo desde el sur

La Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó hoy Carmen de Patagones, por primera vez desde su asunción; conversó con vecinos; visitó obras que se encuentran paralizadas y recorrió el hospital municipal Dr. Pedro Ecay, junto al Intendente José Luis Zara, donde observó los trabajos de ampliación del nosocomio local, iniciados hace pocos días, mediante el financiamiento del gobierno provincial.

“Estoy muy contenta de volver a Patagones, ahora como Gobernadora y con José como Intendente y todo su equipo recibiéndonos. Contenta de ver que las obras empiezan. Vengo de recorrer Bahía Blanca y Villarino, y en cada lugar veo máquinas y gente trabajando; con obras que, además mejoran la vida de los vecinos”, dijo la mandataria, en rueda de prensa.

Respecto a los trabajos del hospital, Vidal indicó: “este es un ejemplo; la obra del hospital ya empezó, tanto en la zona de administración como en imágenes, y en las próximas semanas van a empezar otras, como las de pavimento; costanera; boulevard, y eso tiene que ver con el Fondo de Infraestructura de la provincia y el esfuerzo que está haciendo el Municipio. Eso quiere decir que la gente está mejor”.

“Como en tantas patologías y enfermedades, la provincia tiene deudas muy grandes y hay que trabajar mucho para dar mejor respuesta en los hospitales públicos. Tenemos un camino para recorrer para mejorar la atención en general. Recién hablábamos con la gente del hospital sobre lo que les falta, más allá de esta obra”, agregó Vidal.

Consultada sobre la negociación salarial con los gremios estatales, indicó que “todos, el Intendente, el Presidente y yo, quisiéramos pagarle mucho más de lo que hoy cobran, pero la verdad es que no vamos a comprometer plata en aumentos que después no vamos a poder cumplir. Para mí la palabra tiene un valor importante, y si yo me comprometo con un trabajador a pagar un aumento, luego tengo que poder hacerlo”.

“El año pasado, cuando empezamos este gobierno, no estaba la plata para pagar los aguinaldos y sueldos; por eso, los compromisos que tomemos van a ser siempre los que podamos cumplir, y hoy, estoy segura de que vamos a pagar los sueldos hasta fin de año, y que vamos a estar tranquilos. De la misma manera, que cada vez que haya una posibilidad, independientemente de la inflación, los vamos a aumentar. He sido muy clara desde el primer día: la provincia tiene muy serias dificultades económicas, y hacemos lo mejor que podemos, con la plata que está”, destacó Vidal.

Sostuvo que “en el próximo año, los trabajadores del gremio de la construcción van a tener mucho trabajo. Eso se está viendo con todas estas obras, más las que tienen que empezar. El Presidente, los intendentes y yo estamos empujando mucho para eso”.

“Pasamos de ver cómo pagamos aguinaldo y sueldo, a poder planificar obras, que son las que estamos viendo en esta ciudad, y las que van a seguir viniendo. Algunos creen que Carmen de Patagones es la última ciudad de la provincia, y yo creo que, viniendo desde el sur, es la primera. Esa es nuestra forma de trabajar; para mí no hay ciudad chica y cada bonaerense vale lo mismo y es igual de importante; por eso estamos acá, vinimos después de la campaña y vamos a seguir viniendo”, indicó.

Con relación a la actividad de la industria cárnica, explicó que “está trabajando el Ministro Sarquis en este tema; estuvo reunido con los intendentes de la región y está trabajando, no sólo para el desarrollo del sector, sino para la regularización y el mejoramiento de las condiciones de seguridad, porque existe mucha faena ilegal. Estamos ocupándonos de ello”.

Por último, y con la intención de interiorizarse sobre las obras que requieren ser reactivadas, recorrió junto al Intendente Zara la construcción de 77 viviendas correspondientes al Plan Techo Digno y el acceso al Cerro de la Caballada. Ambas se encuentran paralizadas.

La obra del hospital Ecay

Los trabajos, que ya iniciaron, demandarán una inversión superior a los tres millones de pesos. Contemplan la modificación del sector de diagnóstico por imágenes, que estará emplazada en el antiguo lavadero del hospital, incorporando la aparatología de radiología y de diagnóstico por imagen.