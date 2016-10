Agente financiero: críticas y aportes de la oposición al pliego de licitación

Tanto el Frente para la Victoria, como el Frente Progresista, hicieron conocer sus críticas y aportes a la redacción del nuevo pliego de licitación para el agente financiero de la provincia, que fue analizado ayer en la Comisión de Planificación y Asuntos Económicos de la Legislatura provincial.

Ariel Rivero, legislador del FpV indicó que “comparándolo con el pliego anterior, nosotros vemos algunas diferencias positivas, pero nos preguntamos por qué este pliego dura 15 años y no 10 como el anterior, es algo que nos preocupa y quiero que me lo expliquen”.

A su vez, Jorge Ocampos del FP, destacó que “parece excesivo que el contrato se plantee a 15 años (10 más prórroga automática por otros 5), cuando lo usual en estos casos es 10 años, como en el propio caso de Santa Fe, que sólo le otorga 5 años más una prórroga no automática por otros 5, si el agente actual cumple con rigurosos requisitos determinados en el propio contrato”.

Otros temas tienen que ver con la apertura de nuevas sucursales, habilitación de cajeros y prestación de servicios y atención al público, con largas esperas, situaciones a las que el legislador Rivero manifestó: “Creo que quienes somos usuarios del banco con frecuencia consideramos que tienen actualmente un pésimo servicio”.

En la opinión de Ocampos, lo más sensible a la ciudadanía cliente del banco, es “la pésima atención actual que el Patagonia brinda y que se refleja con meridiana claridad en el incumplimiento de la ley Nº 3669, popularmente conocida como ley anticolas. Se debe terminar con las incomodidades y los muy extensos tiempos de espera para ser atendidos, sobre todo para los sectores de edad avanzada o las personas vulnerables y/o discapacitadas. Si esto no cambia, no cambia lo sustancial”.

El nuevo pliego exige al agente financiero que coloque sucursales en las localidades con más de 5 mil habitantes, pero les da un plazo de 5 años para hacerlo, pero el legislador Rivero sostiene que “es demasiado tiempo y el plazo debería acortarse a dos años” y además pidió que se coloquen cajeros automáticos y sucursales de manera inmediata en los lugares donde no existen, como Campo Grande, Cervantes y Luis Beltrán.

Para Ocampos, sobre este tema, “vemos cosas que nos gustaría que se modifiquen en el futuro contrato; por ejemplo, no es posible que al nuevo banco se le den sólo seis meses para tener la misma cantidad de filiales, cajeros automáticos y otras dependencias que hoy posee el Banco Patagonia y 5 años para que, de ganar éste último, poner sucursales o centros de atención en aquellas localidades pequeñas de menos de cinco mil habitantes. Es una ventaja que aleja a los posibles nuevos oferentes de una competencia justa y leal”.

Dentro de los comentarios realizados por la oposición, el legislador Jorge Ocampos, consideró “ positivo el debate sobre el nuevo agente financiero pero son necesarios algunos cambios”, a la vez que valoró la actitud del oficialismo y del Poder Ejecutivo de discutir con tiempo y apertura, la licitación del nuevo agente financiero provincial en el seno de las Comisiones del Parlamento.

Opinó que “existen propuestas superadoras respecto al pliego del año 2006 y también respecto a los de otras provincias. Se ha tomado el modelo santafesino, que es bueno y que permite que la provincia cobre un canon al banco y tenga otros beneficios por el negocio cautivo que el agente financiero posee hoy día y no sólo que el Estado pague por todo”.