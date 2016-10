Ahora, Expofrut analiza cerrar también la empacadora de Roca

Expofrut ya cerró su galpón de empaque en Allen, y ahora evalúa la posibilidad de vender o cerrar su empacadora en Roca. 1080 podrían ser los trabajadores despedidos en la región del Alto Valle. Si bien aún no se concretaron, hay muchas empresas que anticiparon que en las próximas semanas cerrarán sus galpones de empaque.

En Cipolletti, Roca y Allen ya hay empleados que quedaron en la calle y les ofrecieron indemnizaciones del 50%. Así lo adelantó el diario La Manaña de Cipolletti.

En ese sentido, el legislador y secretario general de los obreros de la fruta, Rubén López, adelantó que solicitarán a la empresa una audiencia para este viernes en la que exigirán que no cierre la exportadora y la venda, para evitar que sigan quedando empleados en la calle. Además, reclamarán una indemnización del 100% para los obreros de Allen que quedaron desempleados, ya que la empacadora piensa pagarles el 50%.

López señaló que “si ellos han tomado la determinación de irse, por lo menos que la vendan con el personal, así la gente puede seguir trabajando”. Recordó que esta alternativa se había planteado para la empacadora de Allen, pero que los empresarios no la tomaron en consideración. “En principio les planteamos que la vendan o la alquilen, pero no hubo comprador”, indicó.

Sin embargo, el legislador explicó que la situación no es la misma para los empleados de Roca: “Tengo entendido que si se desprenden del empaque hay compradores interesados”. Respecto de los trabajadores despedidos en Allen, López remarcó que no van a aceptar una indemnización del 50% “de ninguna manera”. Adelantó, además, que “no se va a trabajar fruta en ningún lado” de seguir con la misma propuesta. “Nosotros pedimos lo que nos corresponde”, enfatizó el gremialista. Agregó que hacer un juicio por el otro 50% demandaría mucho tiempo y los trabajadores no pueden estar esperando. “Nosotros acá vamos a actuar de forma inmediata”, enfatizó.

Denunció también que la empresa no se está yendo por cuestiones de fuerza mayor: “Se está yendo porque le conviene reducir el personal y pagar menos sueldos”.