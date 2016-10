Alfonsín tildó de “adolescentes” a los radicales enojados por el acto de Cristina Kirchner

La boina blanca con pompón rojo que Cristina Kirchner se probó en un acto organizado por la línea K del radicalismo sigue causando revuelo. Después de que las autoridades de la UCR Nacional repudiaran el “uso de los símbolos radicales” por parte de “un grupo de indecentes”, el diputado Ricardo Alfonsín también salió a disparar, pero apuntó hacia el interior del Partido: “Tenemos que hacernos cargo en vez de andar enojándonos como unos adolescentes”, publicó Clarín.

Consultado por FM Cielo sobre el gesto de Cristina en la celebración de los 100 años de la asunción de Hipólito Yrigoyen que organizó el sector de Leopoldo Moreau, el presidente de la UCR Bonaerense trató de evitar el tema. “Dedicarnos a comentar estas cosas con los problemas que hay en Argentina… Si me enganchara podría terminar ofendiendo a muchos”, comenzó, aunque finalmente opinó: “Si nosotros no somos lo suficientemente cuidadosos como para no parecer alejados de esa simbología nos van a ocurrir estas cosas”.

Siguiendo el argumento le pegó un palo a la dirigencia radical actual, encabezada por el intendente de Santa Fe, José Corral, y marcó diferencia: “Lo más grave es que se despartidizan los partidos. Algunos dirigentes políticos se van porque desde el punto de vista electoral ese partido no es un vehículo interesante; otros se quedan en los partidos pero cambian al partido, que es distinto”, afirmó, y remató: “El radicalismo se desradicaliza. Yo sigo en mi Partido para que vuelva a ser lo que tiene que ser, porque creo en la política y en las ideas”.

Es sabido que Alfonsín representa al sector del radicalismo más crítico del Gobierno. En la misma entrevista en FM Cielo, al ser consultado por las políticas de Cambiemos, aseguró que “hace tiempo” que viene “señalando” cuestiones que no llegan a flote porque es “minoría” en su partido. Y marcó distancia del oficialismo: “El presidente ha dicho que Cambiemos no es una coalición de gobierno y yo respeto esa caracterización”.

Acerca del enojo de parte del radicalismo por la falta de injerencia en las decisiones de Gobierno, volvió a apuntar contra Corral: “Eso es responsabilidad de la conducción partidaria a nivel nacional que no reclama como debe reclamar que sea respetado el Partido. A mí no me interesan los cargos pero sí que se escuche nuestra opinión antes de que se tomen las decisiones”.(Foto Clarín)