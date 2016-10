Antes de fin de año, nueva chance para proyectos eólicos rionegrinos

(ADN).- En noviembre se abrirá la nueva licitación del Estado Nacional para recibir nuevas ofertas por desarrollos de energía renovables, lo que le dará a la empresa estatal “Eólica Rionegrina” una nueva chance de ir por la apetecible zona de Cerro Policía luego de haber quedado fuera de la primera selección por cuestiones técnicas. Mauro Suarez, Director Nacional de Energías Renovables, dio detalles de lo que calificó como “una etapa para subsanar falencias técnicas”, que en los papeles se denomina “Renovar 1.5”.

Quienes sí calificaron fueron los que ofertaron por el campo “Cerro Negro”, de Pilcaniyeu, con capacidad de 50 MW. Aquí, la empresa china Envision, junto a la alemana Sowitec, se adjudicó el contrato y según las estimaciones de Suárez, la puesta en producción comercial de los generadores demanda un tiempo que oscila entre el año y medio y los dos años.

Fueron analizados 123 proyectos, de los cuales no calificaron 18, y se adjudicaron el pasado 7 de octubre diversos proyectos que representan en conjunto una potencia de 1.000 MW, poco menos de los 1.200 de potencia instalada que tiene la represa de El Chocón.

Eólica Rionegrina (que tiene detrás al INVAP) ofertó asociada con Corporación América, del grupo Eurnekian, y según el funcionario “el pliego estaba clarísimo” y en Cerro Policía “las torres de medición fueron colocadas a mayor distancia de la máxima estipulada”. Aclaró que el apego a las normas y criterios a seguir tiene como meta “bajar el riesgo”, porque al tomarse los datos de puntos más alejados “hay un factor de incertidumbre. Y si hay incertidumbre, hay riesgo para los inversores”. Neuquén tuvo 3 proyectos rechazados, en todos los casos por falta de licencias ambientales y también se espera que vuelvan a participar.

La energía eólica y la solar, no solo tienen el diferencial de ser “limpias”, sino que además el costo de la electricidad que generan es casi de la mitad. Las empresas que compiten –entre otras cosas-, por el precio del MW, que en el caso de las renovables promedia los 60 dólares, mientras que la que se genera con combustibles fósiles (el 90% de la que consume el país), cuesta 120 dólares. Con el plus de no emitir dióxido de carbono.

Para Suárez, “las condiciones son excelentes en casi todo el país” y a pesar de los mitos “no hay tanta diferencia” entre una región y otra, aunque reconoció que “hay sitios llamativamente mejores”, como los de la Patagonia.

Lo que ha emparejado el potencial, es que se hacen turbinas cada vez más eficientes, con un salto muy importante en los últimos 10 años.

El marco regulatorio es la Ley 27191 que establece para el año próximo que 8 por ciento de la energía del país provenga de energías renovables, mientras que el objetivo para el 2025 es que se llegue al 20% del abastecimiento por esa vía.

Los funcionarios son optimistas en llegar a las metas y Suárez estima que en los próximos dos años y medio habrá un parque de renovables con una potencia de 3.000 MW. Consultado se hay dificultades para avanzar más rápido, le apuntó a la disponibilidad de equipos porque hay pocos proveedores mundiales y mucha demanda, y además hizo referencia a las instalaciones, como las redes necesarias para interconectar estos campos generadores con el resto del país.

Por lo pronto, se resalta que “por cada mega que generemos (con energías renovables), desplaza el uso de combustibles”.

Argentina comenzó un camino que lleva años transitado por otros países, y mientras aquí se dio el primer paso para instalar 1.000 MW de potencia, en el mundo cada año se suman 60.000 MW usando recursos como el viento o la luz solar.