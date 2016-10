ATE pide a municipios utilizar aportes nacionales para pagar aumentos salariales

La Asociación de Trabajadores del Estado sostiene que ante el reparto de más de 70 millones de pesos entre las municipalidades de Río Negro por parte del gobierno nacional, “la mayoría de los intendentes los tiene que usar para aumentar los salarios de los trabajadores”.

Luego del encuentro de intendentes -en Tecnópolis- con el presidente Mauricio Macri y miembros del gebinete nacional, ATE comentó que “estos fondos, generados a partir de la restitución del 15% de Coparticipación Federal, corresponden en un 10% a los Estados Municipales y el propio convenio estipula que son de libre disponibilidad, por lo tanto bien pueden ser utilizados por los jefes comunales para brindar respuestas satisfactorias a los pedidos de aumentos salariales todavía vigentes”.

En total la provincia recibió 713 millones en el mes de septiembre, correspondiendo 71 millones a los municipios.

“No hay nada que impida que estos fondos extraordinarios sean destinados a compensar las pérdidas por inflación de los ingresos de los trabajadores municipales. Esta vez no hay excusa. No vaya a ser cosa que dentro de un año no sepamos a donde fue a parar toda esta plata”, advirtió Rodolfo Aguiar, titular del sindicato.

Agregó que “hay Intendentes que también deberían usar estos recursos para terminar con la precarización laboral en sus comunas, y otros como Soria por ejemplo, asignar parte de los 8 millones que recibirá para el blanqueo del incremento salarial que otorgó. Están totalmente prohibidos los aumentos en negro”, remarcó el dirigente sindical rionegrino.

El sindicato también reclama que esos ingresos extraordinarios, que tendrán las arcas municipales, sean destinados a terminar con la alta precarización laboral y se decidan rápidamente los procesos de pase a Planta Permanente, necesarios para garantizar la estabilidad laboral en el Estado a la que obliga la Constitución Nacional.