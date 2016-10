ATE rechazó la oferta salarial del intendente de Río Colorado y lanzó un paro

Los trabajadores municipales afiliados a ATE, rechazaron en asambleas, la última propuesta salarial presentada por el intendente de Río Colorado, Gustavo San Román, y lanzó un nuevo paro de 72 horas. También mantendrá distintos bloqueos en las reparticiones de la comuna.

La última oferta realizada por el municipio para las categorías mas bajas (de la 8 a la 12) fue de $1.000 no remunerativos, a blanquear en el mes de marzo 2017 y considerando ese monto para futuras negociaciones salariales. “Los trabajadores rechazaron ese ofrecimiento no sólo por insuficiente, sino por tratarse de sumas en negro. El sindicato consideró además, que no existe ninguna posibilidad que el porcentaje que se acuerde ahora pueda ser considerado para futuros incrementos”, señaló el sindicato.

“Este conflicto ya lleva mas de 10 días y está afectando a toda la comunidad. Es evidente que falta capacidad y voluntad en el Ejecutivo para poder resolverlo”, subrayó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro.

Río Colorado fue uno de los firmantes que logró acceder al reparto de más de 70 millones de pesos entre las municipalidades de la provincia y Aguiar advierti{o sobre el tema que “parte de los fondos frescos que recibirá el Municipio por el crédito de coparticipación federal con la Nación, debiera ser destinado a cubrir las necesidades que tienen los trabajadores con ingresos apenas por encima de los $6.000”

El gremio señaló que en la intendencia de Gustavo San Román “existen más de 100 empleados que mantienen ingresos por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y no superan los $6.300 mensuales, mientras que el costo de la canasta familiar total en la región se aproxima a los $23.000”.