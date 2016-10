“Celularazo”: acampe y locura para comprar teléfonos a un peso

Una promoción que lanzó una empresa que fabrica celulares china atrajo a cientos de personas en el microcentro. La consigna: un peso por teléfono. La idea convocó a una multitud y hasta hubo gente que acampó durante varios días para acceder un smartphone.

Desde las 9 y bajo el eslogan “One peso day”, personal de la empresa china Huawei comenzó a entregar los números a las personas que formaban la fila frente a su local de las calles Lavalle y Florida, dentro de un corralito hecho con vallas.

Para acceder a ese número los interesados debían inscribirse desde las 8 de la mañana del miércoles en una página dispuesta por la empresa y se les enviaba por mail un código de seguridad en el que se les informaba que podían formar parte de la promoción o simplemente que habían quedado afuera.

“La promoción arrancó a las 8, me inscribí a las 8:02 y me llegó un mail diciéndome que había llegado tarde”, señaló Julieta de 27 años que se acercó al local de Florida y Lavalle para “ver si alguien me da una respuesta”.

Para evitar cualquier tipo de incidentes la empresa montó un operativo muy bien organizado, para vender los 300 dispositivos liberados que había dispuesto al valor de 1 peso.

“Estoy desde el martes a la noche esperando, cuando vine a hacer la fila todavía no había comenzado la inscripción, la hice acá mismo el miércoles a la mañana desde mi celular”, dijo Nicolás, la primer persona que pudo acceder al local.

“Fue complicado pasar la noche porque hizo frío, pero finalmente valió la pena”, señaló el joven tras recibir si dispositivo.

A su lado, Franco con el número 2, agregó “claro que vale la pena la espera, mi mamá dice que estoy loco. Del uno al 7 ya nos hicimos amigos”, sostuvo el joven que llegó la mañana del miércoles.

Dentro de las vallas y ya con el número asignado los jóvenes aplaudían, cantaban, y bailaban al ritmo de la música que se escuchaba desde el local de la empresa mientras se acercaba la hora pautada para comenzar con la venta de celulares que era las 11.

A esa hora ingresó la primer persona al local mientras todavía se seguían entregando números. Cerca de las 11.20, Matias ingresó a la fila con el número 300.

“Pensé que no llegaba, cuando vi que iban por el 290 empecé a contar las personas que tenía adelante. Por suerte entre, último pero voy a tener mi celular”, señaló aliviado el joven.

El dispositivo que formó parte de esta promoción es el Huawei Y6, y se lanzó al mercado en julio de 2015, actualmente se vende en los comercios, liberado, a 3.500 pesos, aproximadamente.