Ciencia: Barañao asegura fondos, pero advierte que renuncia si no llegan

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, afirmó que el recorte previsto en el Presupuesto 2017 para su área “se irá corrigiendo con el tiempo” y no “hay motivo de preocupación” para la comunidad científica, aunque advirtió que “si los fondos no llegan, va a ser difícil” que continúe al frente de la cartera.

Si bien consideró que el recorte para el sector “es una cifra significativa” –que científicos y académicos denunciaron en torno del 30 por ciento–, Barañao confió en el “compromiso del presidente para abajo de que esto se va a compensar” y que los fondos “llegarán”.

En San Juan, donde anunció ayer una obra conjunta con Chile, el presidente Macri dijo que el presupuesto para 2017 está acordado y “se está trabajando sobre él”, tras el reclamo de académicos e investigadores.

“Hemos acordado un presupuesto, y estamos todos trabajando dentro de ese presupuesto, así que no hay que hacerse ningún tipo de preocupación sobre este tema”. Macri dijo creer “mucho” en Barañao y manifestó que “por eso le hemos dado continuidad a los programas, al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que es una base fundamental para nuestro futuro”.

Barañao , quien ya se desempeñaba en el cargo durante el gobierno de Cristina Fernández, ratificó su optimismo en que la disminución presupuestaria para su área será compensada: “Yo todavía creo que existe la convicción de que la ciencia y tecnología es importante y que voy a contar con los fondos necesarios”, resaltó.

El jueves, docentes universitarios se movilizaron junto a otros gremios del sector e investigadores, contra el “ajuste” presupuestario en Ciencia y Tecnología. Frente al Congreso, mujeres científicas se pusieron a lavar platos en baldes con agua y jabón en señal de protesta.

“He dicho y he reiterado, no solo ahora sino cuando asumí con Cristina (Kirchner) que mi compromiso era llevar adelante un plan que creía que era necesario e imprescindible; yo no voy a ser cómplice de la destrucción de algo tan valioso para el país y mi compromiso es mantener lo que se ha hecho, es un bien de todos los argentinos”, dijo Barañao.

“Lo que preocupa a la comunidad es que el área más afectada es la que hace a los subsidios, que es la que financia las investigaciones en los laboratorios de todas las instituciones del país”, dijo el ministro. “Hace 13 años que estoy como ministro de Ciencia y Tecnología y todos los años ocurre algo más o menos parecido y lo que ocurre es que el presupuesto que finalmente se ejecuta, en general, se incrementa respecto de la propuesta original. Por una cantidad de factores, lo que realmente uno recibe es distinto y, hasta ahora superior, a lo que inicialmente se pacta”, sostuvo.

“Siempre hemos justificado los pedidos adicionales de fondos y siempre ha habido un respaldo político que, me consta, en esta administración sigue existiendo”, aseguró.