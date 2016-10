¿Cómo explicarte qué es el 17 de Octubre?

-¿Y cómo es entonces? ¿Es como el Ramadán para los musulmanes? Será como el Lollapaloozo para los rockers? Ya sé, ya sé! Como la misa ricotera o algo así?-

Y yo le respondía que no, que no se le parece en nada. Intentaba explicarle que es otra cosa, pero nada! no me entendía. Ensayaba respuestas en voz alta y le decía que era… sentirse acompañado, era emocionarse por ver que al que está al lado tuyo le pasa lo mismo, era sentirse guiado por la pasión, por la razón, por el amor, por la verdad, por la lealtad…. Y cuando mencioné esa palabra me di cuenta! Tuve una cosa así como lo llaman los filósofos, un dasein! Y aún sin poder explicarlo, comprendí mejor de qué se trataba.

-Es Lealtad!- Le gritaba enfáticamente. -Lealtad!- Lealtad es la palabra correcta, la que resume las anteriores, pero también la que proyecta el sentimiento de ser Peronista. Eso es!

El 17 de octubre, es comprender el por qué del “Subsuelo de la Patria Sublevada”, el por qué de la liberación del Coronel Juan Domingo Perón, es comprender que “sólo existe una sola clase de hombres: los que trabajan!”, es advertir que las conquistas sociales son posibles, es derribar el yugo, es amar, lograr. Es el “aluvión zoológico” que hace temblar a las corporaciones y a los grandes concentrados de poder, “es el hecho maldito de un país burgués”, es Eva y los descamisados, Mordisquito y el Overall.

Mi amigo me miró fijamente y frenó mi relato. Me tomó del hombro y mirándome a los ojos me dijo: -“Sigo sin entenderlo, pero ahora lo siento a la perfección Compañero!”-

Martín Diaz-Viedma