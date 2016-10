Doble afiliación: La Justicia inició una depuración de los padrones

(ADN).- La Justicia comenzó una depuración de los padrones de los partidos políticos reconocidos y en vías de constitución. Es por la detección de doble afiliación. La causa madre es a partir del proceso que inició Nuevo Encuentro, pero afectará a todos los partidos. Ahora, el Tribunal Electoral debe definir un criterio, ya que las leyes provinciales no son iguales a las federales.

La informatización del Poder Judicial posibilitó el entrecruzamiento de datos entre la justicia federal y la rionegrina. “Está prohibida la doble afiliación”, aseguran el fuero electoral provincial. Y dicen que este proceso se está realizando en todo el país.

Lo cierto es que el conflicto se abrió a partir del proceso constitutivo de Nuevo Encuentro. Los representantes locales de Martín Sabbatella comenzaron el trámite hace un año. Y cuando estaban en condiciones de ser reconocidos legalmente, la Justicia envió a sus apoderados un oficio por la detección de afiliaciones dobles.

Desde el partido se quejaron: “Fuimos haciendo el trámite de a poco, llevando pocas cantidades de fichas para que la justicia las revise. Y hasta que no estuviesen aprobadas, no ingresábamos más y nunca fuimos advertidos”. Así se fue armando el expediente. Por eso, desde la agrupación entienden que “hubo una mano negra”.

Es la primera vez -desde el 1983 hasta hoy- que existe un minucioso trabajo de chequeo. “No teníamos las herramientas”, aseguran en el Poder Judicial. Ahora, el Tribunal debe resolver el caso y determinar si los afiliados a partidos nacionales también pueden estarlo a espacios provinciales.

En rigor, muchos partidos en Río Negro se armaron con “doble afiliación”. Era un ejercicio natural para crear espacios provinciales y municipales que, en su mayoría, luego fueron parte de alianzas o frentes con el PJ o la UCR.

Si el criterio del Tribunal es resolver la doble afiliación, todos los partidos deberán pasar por la zaranda. Los que están en vías de constitución, y los que ya están legalizados.

Hay un dictamen del fiscal de Cámara, Fabricio Brogna, que expresa que “no podrá aceptarse la segunda afiliación hasta no estar extinguida la primera (según trámite previsto en el art. 25 quater de la ley N° 23.298); resultando ésta, la única manera de armonizar la legislación nacional con la provincial”.

La resolución (que no es vinculante) agrega: “Claro está que la norma debe aplicarse a todos por igual, más nunca una situación irregular o en este caso una prohibición (doble afiliación, conf. Art. 73 inc. 2 de la ley O N° 2431) puede ser justificada porque otro también la cometió. Sin perjuicio de lo anterior, se impone revisar los casos señalados a fin de regularizarlos, siempre en el entendimiento que la prohibición de la doble afiliación resulta un principio del derecho electoral, no controvertido y contenido tanto en la legislación nacional como en la provincial”.

Según la ley provincial, alcanza con la voluntad del afiliado para pasar de un partido a otro. Es decir, que la última afiliación es la que se toma en cuenta. En cambio, la ley federal impone una expresa voluntad de renunciar en el Tribunal a una afiliación para poder pertenecer a otro partido. Si ese trámite no se hace, se toma en cuanta la afiliación anterior.

Ahora, la Justicia rionegrina debe resolver el conflicto de intereses.

Hoy, en Río Negro hay 14 partidos reconocidos: Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria; Frente de Unidad Trabajadora; K.O.L.I.N.A.; Movimiento de Apertura Democrática; Movimiento Patagónico Popular; Partido Frente Grande; Partido Justicialista; Partido Socialista; Partido Unidos por Río Negro; Partido Unión y Libertad; Partido Victoria Popular (ex Partido de la Victoria); Pro-Propuesta Republicana; Renovación y Desarrollo Social (REDES) y Unión Cívica Radical.

Hay siete en vías de reconocimiento. Son 22 los partidos municipales reconocidos, y siete en trámite.