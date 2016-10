Dura réplica de Aguiar por incidentes en Allen salpica a Soria y a Tortoriello

El secretario general del gremio ATE, Rodolfo Aguiar, en tren de explicar los motivos de los incidentes ocurridos en el Concejo Deliberante de Allen, lanzó una contraofensiva contra algunos intendentes, siendo el receptor de los comentarios más críticos Martín Soria, el intendente de General Roca, porque a juicio del dirigente sindical “trata como si fueran esclavos” a los empleados de la comuna.

Detalló un par de situaciones, entre ellas que el personal es trasladado a sus puestos de trabajo “en la caja de un camión volcador como animales, en invierno, con heladas, con peligro de accidentes, en vez de llevarlos en combis”. Y agregó que en el caso de las mujeres que se desempeñan en labores de barrido de calles, aún aquellas que se encuentran en su período menstrual, “ni siquiera se les permite” ir al baño.

Respecto de lo ocurrido en Allen, donde fue detenido el dirigente sindical Ramón Cayuqueo, Aguiar indicó que “la concejal debería dedicarse al teatro, en vez de dedicarse a la política. Como actriz es muy buena” y agregó que “tenemos la tranquilidad de tener un video en que se filma toda la protesta donde no hay ninguna agresión”.

A su criterio, la edil de Juntos Somos Río Negro “busca prensa a cualquier costa” y se lamentó porque la reunión que sostuvieron hoy con el Ministro de Salud, Fabián Zgaib, “estuvo en peligro por sucesivos llamados de la intendenta (Sabina) Acosta”, quien le habría pedido al Gobernador Alberto Weretilneck, que no recibiera a la conducción de ATE.

En declaraciones al programa Palabra de Radio, de FM Show, el secretario general profundizó sus acusaciones sobre los intendentes y manifestó que “lo que ocurre con los intendentes, como pasa con (Anibal) Tortoriello, es que no quieren tener a ATE. Porque con otros sindicales solo hablan de salarios, y con ATE deben hablar de las condiciones de trabajo”.

Remarcó que el sindicato que conduce se lleva “muy bien” con el intendente de Villa Regina, Daniel Fioretti, y “muy bien también con Cervantes, donde el 99 por ciento está sindicalizado con ATE”. Para Aguiar en ambas comunas “han comenzado a dar respuestas, como mejorar las condiciones laborales”.

“En cambio –agregó-, hay intendentes que tienen prácticamente esclavizados a los trabajadores. En Roca usan camiones volcadores donde trasladas como animales a los trabajadores, en invierno, en vez de tener una trafic a los distintos puestos de trabajo”, y en este punto de la entrevista destacó que “en Roca a las mujeres que barren ni siquiera se les permite, algún día que están en el periodo menstrual, concurrir a baños, y vuelven al sector de reunión todas manchadas”.

Defendiendo las metodologías empleadas, comentó que “cuando llega ATE comienza a denunciar, y lo que naturalizaban los intendentes, ya no se naturaliza más. Porque queremos debatir que los trabajadores no son animales, y que los intendentes están de paso. No podemos naturalizar que los intendentes tengan trabajadores en negro”.

En este punto, solicitó a los intendentes, “que no hagan más campaña usando el estado municipal como una fuente de empleo. Si tienen compromisos políticos, que los tomen en blanco. No en negro”.

Por último se refirió al intendente Tortoriello de Cipolletti, a quien acusó de dejar sin trabajo a los empleados que se perfilan como posibles delegados de ATE. Aseguró que “lo que ocurre en Cipolletti es que cuando vamos a elegir delegados de los trabajadores, vienen los despidos”, por eso comentó que “ese es el inicio de la violencia”.