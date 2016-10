EdERSA asegura que “cumplimos con los pagos e inversiones”

“Hace unos días dijimos que el EPRE (Ente Regulador de Río Negro) miente, y hoy lo ratificamos. No es cierto que EdERSA mejoró sus ingresos en el año 2015, tampoco es verdad que no le estamos pagando a Cammesa. Y menos, que no presentamos la información requerida. Invertimos y seguimos invirtiendo en Río Negro. Si no fuese así, sería imposible conectar todos los años a 8.000 nuevos usuarios”, señala en un comunicado la empresa en una información distribuida hoy a la prensa.

Matías Bourdieu, titular de compañía, señaló que las autoridades del EPRE “buscan generar una sensación de incertidumbre en la sociedad que no es tal. Ellos conocerán los motivos. EdERSA realizó obras por 200 millones de pesos desde el ingreso del nuevo accionista, y eso es comprobable, palpable, tangible. Dicen que no se ven reflejados en el balance 2015, pero esas obras corresponden a los ejercicios 2014/2016. No pueden desconocerlo, no deberían desconocerlo”.

Explicó que EdERSA realizó “importantes colocaciones financieras (comprando bonos e integrando fondos comunes de inversión)” en vez de pagar la energía al sistema nacional y agregó que “es un acto de demagogia y de total desconocimiento decir eso”.

Indicó que “todos saben que durante el gobierno nacional anterior se congeló la tarifa de las distribuidoras, en el plan de convergencia que firmaron las provincias con el kirschnerismo, y que la provincia fue estafada porque no recibió los fondos prometidos. En ese contexto, la gran mayoría de las distribuidoras, ante el incumplimiento nacional, dejaron de pagar a Cammesa. A partir del cambio de gobierno nacional se realizó un acuerdo en que se estableció un plan de pago para la deuda anterior y la EdERSA comenzó a pagar con la totalidad de sus fondos disponibles, las facturas de energía corriente. Todos los atrasos incurridos en este último semestre están originados por el atraso tarifario que sufre la compañía. La situación de EdERSA con Cammesa está totalmente regularizada”.

El presidente de la distribuidora agregó que en el comunicado del EPRE “reconocen de manera tácita que existe un atraso tarifario, y de manera explícita que la empresa presentó en agosto la información para la próxima audiencia pública”, paso indispensable para la revisión tarifaria quinquenal.

“Tienen todos los datos y saben, por ejemplo, que falta aplicar en la tarifa más de 250 millones de pesos de costos laborales de 2014, 2015 y 2016, algo que la ley prevé y están incumpliendo manifiestamente, lo que también nos ha llevado a la situación que tuvimos este año con Cammesa. Entonces, no comprendemos cuando señalan que la empresa ‘no ha hecho ningún aporte genuino de capital’, cuando invertimos 200 millones en menos de dos años. Las obras están ahí, no pueden, por ejemplo, esconder la sucursal de Catriel, la de las Grutas, Bolsón, Barda del Medio, etc. Tampoco pueden negar que todos los años conectamos 8.000 nuevos rionegrinos a nuestras redes eléctricas. Eso, sin inversiones, sería imposible de llevar a cabo”, afirmó Bourdieu.