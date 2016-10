Educación depositará mañana los descuentos a docentes que no hicieron paro

Mañana se harán los depósitos de devolución de descuentos que se hicieron a docentes que no adhirieron a los paros de UnTER durante el 11,17,18 y 24 de agosto y que realizaron los reclamos correspondientes.

El vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Omar Ribodino, informó que el error en descontar a quienes no cumplieron con las medidas de fuerza, se produjo por la falta de la información que debía proceder de cada establecimiento educativo de la provincia.

“Los directivos de las escuelas deberían informar, por planillas mensuales, quién trabajó y quién no cumplió con su obligación de trabajo. Esto no se está realizando, no se informa. Por esta falta de información, cuando se procede a los descuentos, se producen errores y, por ende, se le descuenta a personas que fueron a trabajar o a quienes, quizás, estuvieron con licencia ese día. Estas son las modificaciones que estamos realizando”, explicó Ribodino.

El vocal gubernamental confirmó que “en cada Unidad de Gestión de toda la Provincia se recibieron los reclamos por notas personales de cada una de las personas a las que se le realizaron los descuentos, siendo que fueron a trabajar o estaban en uso de licencia”.

Para formalizar el reclamo, se debió certificar la concurrencia al lugar de trabajo con la firma de directivos o supervisores ante las respectivas unidades de Gestión.