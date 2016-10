El intendente de Catriel habló de su salud y sobre gestiones en Buenos Aires

El Intendente Johnston volvió a Catriel de un viaje a la Capital Federal y habló en radio “Alas” sobre gestiones realizadas y de su salud personal, que había causado preocupación en la localidad.

Sobre su salud informó que tuvo un control de rutina (resonancia de columna) y señaló que “me descubrieron un quiste broncogénico, benigno de 4 cm de diámetro en el pulmón. Me tengo que cuidar, si sigue creciendo hay que sacarlo pero no me provoca dolor ni nada por ahora. No tengo síntomas y tampoco me molesta. De ser necesario sacarlo, ya tengo fecha para un nuevo control en febrero y de ser necesario, se hará la cirugía”.

En cuanto a sus gestiones oficiales indicó que “buscamos financiamiento para el “Plan Director Pluvial” presentado recientemente. Esta es una obra fundamental para el futuro de los Catrielenses, es muy costosa pero muy necesaria. Catriel está creciendo mucho y se extiende hacia la barda y es ahí donde hay que trabajar mucho como también en otro sectores, tal cual lo indicaron los técnicos que hicieron los estudios”.

Explicó además que “Catriel tiene un plan urbanístico muy importante que se extiende incluso, hasta el parque industrial que será modelo en la región. Al próximo gobierno le voy a dejar todo ordenadito y con proyectos”.

“También interesé a los funcionarios sobre el plan agrícola ganadero, expuse sobre la granja porcina y aguardamos con expectativa alguna novedad de financiamiento. El gobierno provincial ya aportó un dinero importante para esto”. dijo el jefe comunal catrilense.

En otro orden dijp que “he planteado también el tema viviendas. Nosotros venimos haciendo con fondos propios y también en convenio con provincia lo que podemos, pero nuestro plan es ambicioso ya que en Catriel necesitamos muchas casas. Nosotros hemos constituido una fundación denominada “Polo tecnológico social Catriel” que nos facilitará las cosas. Nuestra intención es arrancar con 100 viviendas que podríamos hacer 50% nosotros y lo otro el gobierno nacional, esto ya lo hemos implementado con provincia y nos da buenos resultados”.