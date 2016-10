El sinceramiento de Duhalde: “Fuimos una dirigencia de mierda”

El expresidente Eduardo Duhalde realizó una autocrítica como dirigente político, en referencia al índice de pobreza que difundió el INDEC. “Los dirigentes de mi generación han fracasado en combatir la pobreza. Soy parte de una dirigencia de mierda”, aseguró.

En diálogo con La Once Diez, Duhalde criticó el proceder del gobierno de Mauricio Macri ante la creciente inflación y los tarifazos. “La herencia fue un 30% de pobreza y hoy está más alto, las medidas que tomaron tuvieron ese efecto negativo”, afirmó. “Han trabajado muy mal en el tema de la comercialización de productos alimenticios que se podrían vender a la mitad de precio de lo que los venden los supermercados”, agregó.

En esa línea, continuó: “Los empresarios tienen responsabilidad, pero el gobierno tiene que reaccionar. Hay que abrir anexos del Mercado Central para romper con la vergonzosa renta monopólica que existe hoy. Es una locura que se siga pagando lo que se paga por alimentos”.

Por último, cuestionó el accionar de la dirigencia política, y realizó un mea culpa. “Los dirigentes de mi generación han fracasado en combatir la pobreza, no hay otra forma de definirlo. Soy parte de una dirigencia de mierda, que no prevé nada y no ha estado a la altura de las circunstancias”, cerró.