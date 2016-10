EL STJ confirmó condena al ex gobernador Saiz, por el llamado “caso Savini”

(ADN).- El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena contra Miguel Saiz, ex gobernador provincial, de seis meses de prisión en suspenso, e inhabilitación de un año, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, en el llamado “caso Savini”.

En mayo del 2010, Ana Piccinini, en funciones como Defensora del Pueblo, denunció que Gabriel Savini, quien ejercía el cargo de secretario de Estado Control de Gestión de Empresas Públicas, a la vez se desempeñaba en la presidencia del directorio de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial Sociedad Anónima (EDHIPSA), incurriendo en incompatibilidad de funciones ya que como secretario y miembros del gabinete se contralaba a sí mismo en la empresa estatal.

De esta manera Piccinini pidió al entonces gobernador Saiz, que iniciara un sumario para evaluar la presunta infracción a la Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública por parte de Savini.

Saiz no llevó adelante el sumario de investigación de este hecho, que terminó en una denuncia penal y el procesamiento del ex gobernador que terminó en un juicio dictado por el Juez Favio Igoldi, en septiembre del 2014.

Luego de la apelación de la condena y en manos del STJ, el máximo tribunal provincial confirmó la condena impuesta al ex gobernador Miguel Saiz.