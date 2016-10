El titular de ANSES dijo que hay que “pensar” en una nueva ley jubilatoria

Ya no se podrían jubilar las personas que no tengan los aportes al día y no podrían acceder a las moratorias. “Queremos una nueva ley con una jubilación universal, para premiar a quien contribuye y fomentar el trabajo en blanco”, dijo el el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, en declaraciones periodísticas.

Habló sobre la necesidad de “pensar” una nueva ley jubilatoria que “contemple un haber mínimo lo más universal posible” y que además “tenga una parte contributiva” porque “es injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”.

El funcionario adelantó que los trabajadores que a partir de septiembre cumplan con la edad de jubilarse pero no cuenten con los aportes correspondientes, ya sea porque no llegan a los 30 años trabajados o porque no fueron registrados por sus empleadores, no podrán acceder a una jubilación.

“Estamos muy conformes, festejamos las moratorias, festejamos la ampliación de derechos, pero tenemos que dar una discusión para dejar los parches porque esta segunda moratoria vence en septiembre y a partir de ahí, si no hacemos nada, empezaría a caer de vuelta la cobertura porque es por año, por camada”, explicó Basavilbaso en diálogo con radio Milenium.

“En realidad, la ley de jubilaciones y pensiones argentina es una ley contributiva que dejó de serlo a partir de las moratorias”, apuntó Basavilbaso e insistió en que “es injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye”.

Sobre la necesidad de “pensar” una nueva ley jubilatoria, el funcionario descartó que exista la posibilidad de que se vuelva a un sistema previsional privado, al estilo AFJP: “No lo estamos proyectando para nada”, dijo.

“Necesitamos trabajar en el organismo para que la gente tenga previsibilidad”, manifestó, y añadió que “la actual ley jubilatoria sólo da cobertura a los que contribuyeron, luego salieron moratorias pero fueron parches”.

Eso hace prever que el futuro “ingreso universal” que se le otorgaría a quien no tenga los años de aportes requeridos estaría por debajo del nivel de la jubilación mínima.