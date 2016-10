El viernes se presentará el pliego de licitación para el agente financiero de la provincia

(ADN).- El viernes próximo el gobernador Alberto Weretilneck hará la presentación formal del pliego de licitación que determinará qué banco será el agente financiero de la provincia, atento a que se encuentra vencido el contrato con el Patagonia. El proyecto deberá ser tratado por la Legislatura, y según se adelantó, tendrá nuevas exigencias, como por ejemplo la de abrir una sucursal bancaria en la localidad de Cervantes.

Ese fue el anuncio central del titular del Poder Ejecutivo, durante la celebración de un nuevo aniversario de la urbe fundada por el poeta valenciano Vicente Blasco Ibañez, quien en 1910 arribó al Alto Valle para fundar una fallida colonia agrícola.

Luego, en conferencia de prensa, se abordó el tema de los descuentos a los docentes que hicieron paro y el bono que el gobierno nacional y los gremios privados negocian para fin de año. Weretilneck descartó esta última herramienta porque estimó que “tenemos 55.000 trabajadores públicos, y un bono como el que se está hablando, son 110 millones de pesos, plata que la provincia hoy no tiene. Por lo tanto, lamentablemente, no podemos pagar un bono” y agregó que “más allá de la decisión que tome el gobierno nacional, nosotros hemos dado por cerradas las paritarias y volveremos a discutir salarios allá por el mes de febrero”.

El gobernador también se refirió a los docentes por los días de paro, y aclaró que “nosotros tuvimos una actitud clara y transparente. Los aumentos que dimos, fueron por encima de la inflación, y dijimos que no podíamos dar más aumentos porque las finanzas no lo permitían, y que habíamos llevado el salario docente a estar entre los cuatro mejores del país”.

Dicho esto, relató que “el gremio hizo medidas, pero nadie se puede enojar o cuestionar que el gobierno no pague los días no trabajados. Primero porque ha sido una medida de ellos, y los chicos no recibieron clases del gremio. Bueno, entonces no pueden hablar de enojo ahora porque el gobierno descuenta los días. Es casi una cuestión de sentido común”.

En este plano agregó que “ellos tienen garantizado absolutamente el derecho a huelga, y fíjense que hemos sido respetuosos de ese derecho y no hemos llevado adelante ninguna acción descalificativa. Pero como ellos tienen el derecho a huelga, el gobierno tiene la herramienta –el derecho y la obligación- de los descuentos”.

Consultado sobre la persistencia del reclamo salarial, aclaró que “el gobierno lamentablemente no va a abrir la paritaria, y sabemos que los conflictos no le sirven a nadie. No tenemos otra opción. Sería un absoluto irresponsable si diera un aumento de sueldo, porque en enero no podría pagar los sueldos”.

Durante el acto también se anunció un próximo desembolso de 6 millones de pesos para terminar la obra de la avenida de acceso a Cervantes y otro por 800 mil pesos para realizar 200 conexiones de gas en el barrio La Defensa, “un barrio de trabajadores que necesitan un acompañamiento”.