Expofrut confirmó que venderá la planta de Roca

El presidente de la exportadora multinacional belga Expofrut-Univeg, Hein Deprez, le confirmó ayer al titular del gremio de la fruta, Rubén López, que venderán la planta ubicada en Roca con el personal incluido y con ese dinero indemnizarán a los trabajadores del empaque que ya cerró en Allen.

“La reunión se extendió por dos horas, en las que el dueño de Expofrut habló de la crisis por la que están atravesando y de las importantes pérdidas que tuvieron, lo que hizo que disidieran las ventas y que se quedaran únicamente con lo que tienen en Lamarque”, contó López a La Mañana de Cipolletti.

El gremialista aclaró que el magnate le dijo que van reconvertir su producción. “En 400 hectáreas sacarán algunas variedades y plantarán nuevas que son más comercializadas en Europa, esto les demandará entre 3 y 4 años”, afirmó.

Según López, Deprez le habló sobre la producción que tendrá Expofrut, y en ese sentido apuntó que para este año tienen 18 millones de kilos para trabajar. “Una de las cuestiones que me comentó sobre la determinación de cerrar es que no tenían productividad, a lo que le respondí que la empresa era la de mayor productividad en la región, pero para ellos no era así”, señaló el sindicalista y legislador rionegrino.

López lamentó que el magnate belga en ningún momento haya querido tocar el tema de la indemnización para los trabajadores ya despedidos, tal el caso de los de los obreros de Allen. “Nosotros le dejamos bien en claro que vamos a defender los derechos de los trabajadores en un 100% de lo que les corresponda”, afirmó.

El líder de los empacadores admitió que ya hay una empresa interesada en adquirir la planta de Expofrut en Roca. “Ellos quieren vender las dos plantas, pero en Allen no tienen comprador. En Roca estaría interesada la firma PAI. Habrá que aguardar la negociación”. Y, en ese sentido, anticipó que “el próximo paso que tenemos será concurrir a la convocatoria que realizó la Secretaría de Trabajo para el martes, en la delegación de Allen”.