Gremios cuestionan a Virginia Campisi en la Delegación Viedma de Trabajo

Secretarios generales gremios de la Zona Atlántica, encabezados por Gabriel Garnica, de empleados de Comercio, se solidarizaron con los trabajadores de la Delegación de Trabajo de Viedma “quienes vienen sufriendo -señalan- un constante estado de incertidumbre y estrés laboral, habida cuenta de los sucesos que son de público conocimiento y las denuncias presentadas ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro”.

“Los sindicatos hemos tomado la firme decisión de no aceptar bajo ningún punto de vista el regreso de Virginia Campisi al frente de este organismo, temiendo por la integridad emocional y física de los trabajadores”, indican los gremialistas, que aclaran que “no ponemos en tela de juicio el apartamiento o la designación de ningún funcionario que el Poder Ejecutivo lleve adelante, más allá de estar o no de acuerdo, no hemos obstaculizado ninguna decisión del Gobernador”.

“No obstante -destacan en un comunicado- no podemos pasar por alto el reclamo de los trabajadores y permitir sin más que se los maltrate, se los amenace, se los tilde de vagos y corruptos, y se ponga en jaque su estado de salud emocional, que su buen nombre y honor se vea afectado livianamente ante la sociedad, sin tener ningún sustento jurídico que así lo compruebe”.

Esta decisión de los gresmios de la región está avalada por el Sindicato Argentino de Televisión, Sindicato de la Carne de Río Negro, Sindicato de Espectáculos Públicos, UPCN Nacionales, Sindicato de Docentes Privados de Río Negro, UOCRA Seccional Viedma, AOMA Seccional Río Negro, Unión Ferroviaria delegación Río Negro, La Fraternidad delegación Río Negro, Sindicato de Trabajadores Viales Nacionales seccional Río Negro, Sindicato de la Sanidad delegación Viedma, UTA delegación Viedma Patagones, AEFIP delegación Viedma, SOPSAO, Centro de Empleados de Comercio seccional San Antonio, Sindicato Argentino de Alimentación, Sindicato de Trabajadores Pasteleros de la Patagonia y Sindicato de Trabajadores de Prensa.