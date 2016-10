La CGT le pidió a los empresarios “poner plata”

El titular de Sanidad y triunviro de la CGT, Héctor Daer, envió un mensaje al sector empresario, con el que mantendrán una reunión el miércoles, y advirtió que “tienen que enfrentar la situación poniendo plata”. Daer analizó la situación económica del país como “coyuntural” y señaló que buscarán un bono salarial mínimo de dos mil pesos. Según Daer, el objetivo de la reunión con las patronales es “pasar la emergencia” y “establecer un paliativo” para comenzar a hablar “hacia dónde va el país”.

Respecto del bono que el gobierno nacional entregará a los jubilados que cobran la mínimia y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Daer, en diálogo con el canal TN, coincidió con el titular de Camioneros, Hugo Moyano, al señalar que “es insuficiente”.

Por su parte, otro integrante del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña, realizó declaraciones más cercanas a las del titular del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, y sostuvo que “hay que darle tiempo al gobierno nacional para que demuestre su plan económico” y, aunque evaluó que “los trabajadores no están siendo beneficiados”, pidió no “desacreditar” la gestión de Cambiemos. “Tenemos que aguantar al presidente 4 años, nos guste o no nos guste”, analizó.

Al ingresar a la celebración de la central obrera por el “Día de la Lealtad” en la quinta de San Vicente, Acuña destacó como “muy importante” la reunión que tendrán con los representantes empresarios el miércoles y señaló que el eje del debate será “la economía y el empleo”.

El dirigente gremial adelantó que no se hablará de un monto universal para el bono de fin de año sino que “se pedirá un piso para que cada gremio discuta de acuerdo a cómo está su sector”. Aunque advirtió: “Si un sector a hecho un esfuerzo hasta ahora, ese es el de los trabajadores. Que aparezca el sector empresario para aportar al país”.

En cuanto a los reclamos expresados por las organizaciones sociales y las dos CTA, Acuña consideró que “está bien” que opinen sobre la necesidad de ir o no a un paro general, pero aclaró que la CGT “tiene un consejo directivo y se define por mayoría”.