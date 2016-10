La rebelión de Misiones: “No nos vengan con el cuento de un Estado chiquito”

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, salió a mostrarle los dientes al Gobierno de Cambiemos al hablar en el acto por el Día de la Lealtad Peronista. “No nos vengan con el cuento de un Estado chiquito, donde manda el mercado. Queremos un Estado grande, que contenga a la gente”, dijo el gobernador, rodeado de dirigentes justicialistas y sindicalistas.

Passalacqua -publicó hoy el diario Clarín- marcó la cancha al señalar que “tenemos algunas cartas para jugar los misioneros”, en clara alusión a los votos que los diputados y senadores de la provincia pueden aportarle a Cambiemos al momento de apoyar leyes impulsadas por Cambiemos.

El enojo del Gobierno de Misiones tiene estrecha relación con el presupuesto 2017 que Macri envió al Congreso. Las inversiones previstas para la provincia apenas alcanza apenas los 863 millones de pesos, un 43% menor a la de este año. Esa reducción es aún mayor si se tiene en cuenta el proceso inflacionario. Misiones quedó muy por detrás de Chaco, que dispondrá de 3.965 millones de pesos; y Jujuy, con 2.382 millones.

En el oficialista Frente Renovador también se quejan por las demoras en el arranque del promocionado Plan Belgrano, que busca dotar de infraestructura al relegado Norte Argentino.

Con la venia del cacique político de la Renovación, el ex gobernador Carlos Rovira, que no participó del acto, Passalacqua pronunció un duro discurso. “Este 17 de ocubre tiene un sabor especial, se siente distinto el ambiente. No está fácil la cosa”, advirtió, rodeado de dirigentes cercanos a La Cámpora y sindicalistas.

“No nos van a llevar por delante los que nos empujan. No nos van a torcer el brazo. Apelamos a un país federal”, sostuvo Passalacqua al defender la política fiscal misionera, muy criticada por el comercio local.

Por su parte, el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, se dirigió a los gremios, al señalar que son “la columna de todo movimiento político. No existe 17 de Octubre sin el movimiento obrero, no existe el 17 de Octubre sin el pueblo defendiendo sus derechos”.

Pese a su reconocido origen radical -llegó a conducir la juventud de ese partido a nivel nacional- el intendente de Posadas, Joaquín Losada, también se dió el gusto de hablar en el día más emblemático del justicialismo.