Lucha por los derechos de los trabajadores, a través de valores democráticos

(Por UPCN).- La UPCN Seccional Río Negro saluda y felicita a toda@s l@s emplead@s public@s en su día. Día de reivindicación por el trabajo que todos los agentes del Estado provincial aportan para el funcionamiento del engranaje de la Administración Pública, de servicio constante a todos los ciudadanos.

Este día también tiene una gran significación para nuestra organización gremial, ya que fue un 24 de Octubre de 1959 cuando se creó el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Río Negro, que en 1969 se convirtió en

filial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Desde ese momento, el crecimiento de nuestro sindicato es una constante. Y solo tomando lo realizado durante el año 2016, tenemos una lista de logros de la que nos sentimos orgullosos, como la recomposición salarial; el pase a planta permanente de 5000 trabajadores; la recuperación del concepto de antigüedad; el logro de reconocimiento de adicionales al PSA de las escuelas; la Ley 4640 que redundará en mejores jubilaciones para los estatales rionegrinos; las permanentes actividades de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato, que organiza en red acciones de visibilización de la igualdad; lucha por la no violencia y por el establecimiento de una ley que la enmarque y aborde desde lo laboral y tantas acciones de sensibilización, concientización, acompañamiento personal y grupal a víctimas de violencia laboral, etc.; la estrenada Secretaría de la Juventud, que organizó el día del niño y participa de acciones solidarias mientras se va formando en sindicalismo desde una mirada amplia de ese accionar o las actividades de gran empoderamiento a los trabajadores a través del IPAP, instituto del que formamos parte y que ofrece secundario, tecnicaturas y capacitación a todos los trabajadores rionegrinos. Solo nombramos algunas de las tantas actividades y logros conseguidos con el trabajo gremial diario y sin pausa.

Sentimos el orgullo de expresar que para obtener nuestros innumerables y cotidianos logros, no instalamos una sola carpa en la vía pública, no cortamos una sola ruta, no destrozamos nuestras oficinas, no interrumpimos la calle de

ninguna ciudad perturbando la vida de los vecinos, que con el tributo de sus impuestos aportan a nuestros salarios, no quemamos cubiertas, no atacamos ninguna comisaría, no agredimos a ningún funcionario público.

Nuestros logros sencillamente son el resultado del trabajo, las propuestas y el diálogo como principal herramienta de negociación. Nuestra lucha transita por el camino de la dignidad, el respeto a la ley y los valores democráticos, porque la democracia también es un valor sindical y hay que tener la valentía de sostenerla.

Sentimos el orgullo de representar a l@s trabajador@s estatales con una organización gremial sustentada en los valores de la solidaridad, la verdad, la lealtad y el respeto. Estos valores -que orientan nuestra continua labor

cotidiana, a través del diálogo como principal fortaleza- nos reconoce como la organización gremial más importante de la provincia. Seguiremos trabajando por esta senda, contribuyendo a la jerarquización de tod@s los emplead@s y luchando por la plena vigencia de sus derechos.