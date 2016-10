Media sanción al proyecto de ley de paridad de género en las listas electorales

(ADN).- “Hoy es un día triste”, pero “a su vez un día histórico”. Así, la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI) se refirió en la Cámara a la media sanción que el Senado le dio al proyecto de ley que instaura la paridad de género en las listas electorales, es decir, un 50% de presencia femenina entre todos los candidatos.

Fue por 56 votos a favor y 3 en contra.

“Este importante proyecto de ley no hace más que poner en ejecución un mandato constitucional de garantizar la igualdad de hombres y mujeres”, agregó Odarda.

El proyecto, que llegó al piso luego de que los senadores unificaran siete proyectos en un plenario de comisiones el 27 de septiembre, ahora será enviado a la Cámara Baja.

En una situación extraña, mientras el Senado debatía y aprobaba el proyecto de paridad de género, la Cámara de Diputados analizaba la propuesta oficialista de Reforma Electoral, que incluye entre sus consideraciones la paridad de género.

El presidente del Senado, Federico Pinedo, terminó la sesión antes de las cinco de la tarde tras un acuerdo entre los bloques para acortar el tiempo de debate y así poder asistir a la movilización #NiUnaMenos por el Miércoles Negro.

La norma que logró la media sanción modifica el Código Nacional Electoral, la ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, y la ley 23.298 Orgánica de los Partidos Políticos.

La primera oradora fue la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, Marina Riofrio, del PJ-Frente para la Victoria, quien se refirió a la violencia de género, y aseguró que “no todos entienden que para que esto no pase, las cosas tienen que cambiar”. “Todos están de acuerdo en que no las maten, pero si las cosas siguen igual no les molesta tanto”, destacó.