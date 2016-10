Mujica: Esta película la he visto, empiezan los préstamos y en algún momento hay que pagar

El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que “quisiera que a la Argentina le vaya bárbaro con (el presidente Mauricio) Macri” al hacer referencia a la relación entre los dos países, donse señaló que “si bien no son hermanos, tienen la misma placenta”. No obstante, agregó que “mentiría si no doy mis dudas. Esta película la he visto, empiezan los préstamos, y en algún momento hay que pagar, de vuelta los ajustes”.

“Quisiera que a la Argentina le vaya bárbaro con Macri. Cuando a Argentina le va bien a nosotros nos va bien. Cuando a ustedes les va mal, a nosotros también. Es difícil encontrar a dos países tan soldados. No somos hermanos pero tuvimos la misma placenta”, sostuvo el exmandatario en un nota en América TV.

Por otra parte, analizó que la elección presidencial en nuestro país “no la ganó Macri, la perdió el PJ”, y advirtió que en materia de inversiones, “los empresarios son patriotas pero cuidan el bolsillo”.

Mujica valoró las riquezas de nuestro país y resaltó los “recursos naturales” de Argentina así como el capital humano, “salvo los porteños muy agrandados que vienen a Punta del Este, la gente del interior es bárbara”, destacó, por lo que concluyó en que “hay varias argentinas”.

También afirmó que esa zona balnearia “la inventaron los argentinos, porque los uruguayos van a trabajar ahí. Vale más que todas las fábricas de Uruguay”.

El ex presidente recordó su detención el Cuartel de la Infantería número 11 de la ciudad de Minas por su militancia en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), al sostener que fue “preso” en su “intento de cambiar el mundo”; y en el análisis de la situación actual, recomendó “tener paciencia y esperar porque hay un lío entre las derechas, en occidente, en Europa y EEUU, donde el problema no es (el candidato presidencial Republicano Donald) Trump, porque un loco aparece siempre. El problema es la gente que lo sigue”. “La globalización camina y camina y tienen intereses transnacionales”, afirmó el ex presidente.

En el final de la entrevista, cuando le preguntaron cómo se sentiría si ‘fuera presa’ la expresidenta Cristina de Kirchner, Mujica respondió: “Me dolería mucho. Me he peleado mucho con ella, pero le tengo mucho afecto, tiene la apariencia de una mujer durísima y soberbia. Pero creo que ha sufrido mucho y en soledad, es como una coraza que se pone”, concluyó.