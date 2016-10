Múltiples convocatorias al paro nacional de mujeres #VivasNosQueremos

(ADN).- Diferentes agrupaciones, partidos políticos, sindicatos y organizaciones convocan al paro nacional de mujeres que se desarrollará mañana en todo el país. En Viedma, la concentración será en la Plaza San Martín a las 17, bajo la consigna “Vivas Nos Queremos”.

La Morocha

Desde la Agrupación “La Morocha”, apoyamos y hacemos extensiva la convocatoria a la jornada de PARO Y MOVILIZACIÓN prevista para el día 19 de octubre a las 17:00 hs. en la Plaza San Martín, bajo la consigna VIVAS NOS QUEREMOS.

La cultura patriarcal arraigada en nuestra sociedad se convirtió en caldo de cultivo de esta desembozada avanzada machista que embiste, mata, viola, mutila y profana a las mujeres, sólo por el hecho de serlo y porque muchos, y no podemos ser hipócritas en esto, piensan que la mujer está para satisfacer las necesidades del hombre.

Esa cultura machista no le perdona a la mujer ser libre. Libre para pensar, para elegir su proyecto de vida, para opinar, para discrepar, para participar en espacios colectivos, y mucho menos se le perdona sobresalir en su actividad.

Esa libertad que se reclama y tanto se anhela, debe estar garantizada por el Estado. Esa avalancha de violencia ejercida hacia la mujer por su condición de tal, debe ser motivo de preocupación y ocupación por parte de quienes fueron elegidos por la sociedad para tutelar sus intereses.

Pero las mujeres están en la más absoluta orfandad ante un Estado Provincial que se niega a declarar la PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL POR LA VIOLENCIA DE GENERO, que propone optimizar todos los recursos de que disponga la provincia para el correcto y eficaz funcionamiento de Programas Provinciales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, para delinear y elaborar políticas y acciones tendientes a garantizar la prevención, asistencia y erradicación de los ataques de género. Esta valiosa herramienta duerme el sueño de los justos en el Parlamento rionegrino desde noviembre de 2015, mereciendo el absoluto rechazo del oficialismo.

El Estado debe tomar medidas desde todos sus Poderes. Porque también se ejerce violencia por omisión y cuando el Estado se queda cruzado de brazos sabiendo que se están masacrando a las mujeres, quien golpea es el Estado y eso se llama violencia institucional.

Movimiento Evita

El miércoles 19 de octubre el Frente de Mujeres del Movimiento Evita junto a la CTEP, organizaciones sociales y políticas nos sumamos al Paro Nacional de Mujeres, con cese de actividades en nuestros lugares de trabajo de 13 a 14 hs. y a las diversas manifestaciones que se replicarán en todo el país con actividades de difusión, cortes de calle y manifestaciones en plazas de cientos de localidades y en ciudades de otros países de latinoamérica.

El cruento crimen de Lucía deja nuevamente en evidencia que la violencia machista no tiene límites. Los abusos, las violaciones, los femicidios de las que cientos de mujeres son víctimas, no pueden quedar impunes y merecen la sanción social de la totalidad de la ciudadanía. Asimismo, el repudio a la violencia simbólica que legitima la discriminación, cosificación y estigmatización de las mujeres en nuestra sociedad.

Es por ello que no podemos dejar de gritar #NiUnaMenos #VivasNosQueremos. Por Lucía, por todas las muertas por femicidio y porque queremos dejar de morir por ser mujeres. En nuestro país cada 28 horas 1 mujer es víctima de femicidio.

El gobierno es responsable por no ejecutar políticas públicas eficientes para revertir esta situación. Pero además por reforzar estereotipos y jerarquías que inundan de violencia simbólica la representación de las mujeres que muchas y muchos funcionarios que el gobierno de Cambiemos expresan.

El mismo día en que Lucía era sometida a torturas y vejaciones, miles de mujeres que denunciaban la violencia machista, la violencia del ajuste económico exigiendo más derechos fueron reprimidas en Rosario.

En ese marco, denunciamos además que el ajuste económico que lleva adelante el presidente Mauricio Macri, deja como resultado que más mujeres integren la franja cada vez más amplia de pobreza y la exclusión, lo que se traduce en más violencia para nosotras y más riesgos.

Por eso, este miércoles invitamos a todas a sumarse a la convocatoria que tendrá su actividad principal a las 17 hs. (concentramos 16 hs. en Av. de Mayo y 9 de Julio) en la marcha que se realizará desde el Obelisco a Plaza de Mayo.

CC-ARI

En el contexto de una nueva protesta de mujeres que buscan combatir la violencia de género y terminar con los incontables femicidios que se vienen registrando, el ARI de Viedma declara su adhesión a esta lucha incansable por parte de la mujer a lo largo y ancho de nuestro país.

Este grito desesperado de todas las mujeres que será canalizado a través de diferentes actividades en cada una de las ciudades es, en este caso, alentado por uno de los últimos hechos suscitados hace algunos días en el cual Lucia Perez, una joven de tan sólo 16 años fuera violada y posteriormente asesinada en la localidad Bonaerense de Mar del Plata.

Ante este día tan especial a nivel nacional en donde miles y miles de mujeres reclamaran ni más ni menos que por la vida, consideramos atinado recordar a todas y cada una de las mujeres que hoy no están producto de la violencia ejercida por parte de sus parejas, amigo, desconocido o quien fuere, del mismo modo que mencionar a sus hijos a los que les toca afrontar el camino solos.

Expresamos nuestro dolor e indignación ante esta inexplicable deshonra a los derechos humanos de las mujeres y niñas, y manifestamos nuestro más sentido rechazo a la más enferma y brutal expresión de desigualdad. Ninguna persona involucrada con la búsqueda de la vigencia de la igualdad y la honorabilidad de las mujeres puede ser indiferente a esta prueba de violencia machista.

No hay mayor parámetro del sentir de una sociedad que su capacidad para interiorizarse y ahondar en las causas que lo ameritan. Por esa misma razón y por la respuesta constante a cada una de las marchas convocadas es que creemos que mientras se encuentre una sola mujer padeciendo en silencio el sufrimiento del “macho temporal” que fuera, la prioridad de las autoridades debe ser la de desarrollar la seguridad y la respuesta para con quienes atraviesan ese martirio y para sus familias.

El triunfo colectivo de nuestra gente para terminar con la violencia de género tiene que llegar de la mano de acciones coordinadas y eficaces, tales como la prevención en las escuelas y hospitales; la concientización, a través de campañas destinadas a la sociedad en su conjunto, y también a las víctimas, para informarles las alternativas que tienen a su disposición para salir del infierno.

Es primordial también ayudar a la ruptura del silencio facilitando espacios en los cuales las mujeres denuncien, recibiendo posteriormente todo el asesoramiento legal necesario, sin barreras para la defensa de sus derechos ante la justicia, tanto así como la posibilidad de recepcionar la contención adecuada.

En este día tan significativo como el que nos convoca a esta lucha, el mensaje que queremos enviarles a ellas también es que, no están solas. Esta la comunidad atrás de sus derechos. También queremos expresar que sentimos fervientemente que se tiene que poder, que hay esperanza para cada una de las reinas que hoy están pasando por esta tortura, de restablecer su propósito de vida, así como la felicidad que les corresponde junto a los suyos.

En lo que a nuestro espacio político nos compete, es de superlativa relevancia toda la temática referida a la mujer, tanto como su espacio en nuestro sector, valor del cual estamos orgullosos, cabe recordar los liderazgos históricos de nuestro partido a nivel nacional, provincial y municipal como ejemplos de la importancia que representa para el ARI.

La lucha contra la violencia de género debe ser una política de Estado que nos reúna a todos alrededor de una finalidad superadora y que se encuentre más allá de las ideologías. #NiUnaMenos.

Frente Grande

El 19 de octubre se llevará a cabo la marcha y paro nacional de mujeres, sumando el pedido de justicia por Lucía Pérez. En tanto, la diputada provincial Carina Pita (FpV/FG) expresó su adhesión y apoyo, convocando a la ciudadanía a sumarse y participar de la movilización contra la violencia de género que se realizará a partir de las 17 horas en todas las ciudades del país.

En un mismo sentido, Pita (FpV/FG) expresó que “es preciso detener los femicidios en nuestro país, contar con programas de atención y asistencia a las víctimas, espacios que reciban y atiendan las denuncias como son la instalación de Comisarías de la Mujer (…) es imperioso visibilizar que la violencia de género se encuentra instalada en diversos entornos como son: el domiciliario o doméstico, el institucional, el laboral, el mediático, así como también la violencia obstétrica y contra la libertad reproductiva. Por ello, debemos profundizar las campañas educativas de prevención, así como también en más programas de atención y asistencia a las víctimas, teniendo como horizonte la erradicación de esta problemática actual. Especialmente, en este contexto nacional actual, donde la crisis golpea, las primeras víctimas en sufrirla son las mujeres; y más aún las mujeres de los sectores más empobrecidos y/o vulnerables”.

La jornada incluirá un paro nacional de mujeres entre las 13 hs. y las 14 hs., bajo la consigna #NosotrasParamos #NiUnaMenos #VivasNosQueremos. La convocatoria fue lanzada luego del brutal femicidio de la adolescente Lucía Pérez en Mar del Plata, al que se suman varios casos de violencia de género ocurridos mientras se desarrollaba el multitudinario reclamo del Encuentro Nacional de Mujeres, en Rosario.

Para finalizar, la legisladora provincial Carina Pita (FpV/FG), volvió a reafirmar su profundo compromiso con la lucha contra la Violencia de Género. Así mismo, instó a seguir trabajando y aunando esfuerzos por la sanción de la Ley provincial Emergencia contra la Violencia de Género y los colectivos de diversidad sexual en la provincia de Río Negro, presentada en la Legislatura provincial.