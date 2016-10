No es necesaria la extensión de clases

(Giovanni Folik*).-Extender el ciclo lectivo no mejora la propuesta educativa. No estoy de acuerdo con la propuesta de la Ministra provincial de Educación, Mónica Silva ya que el perfeccionamiento del proyecto educativo no pasa por la cantidad de días de clases que se dicten si no que pasa por la calidad y ganas que le mete el docente.

Luego del anuncio del Gobierno provincial de extender el calendario escolar previendo cinco días más de clases en diciembre para la recuperación de los paros extendiéndolo hasta la previa de las fiestas de Navidad, es decir, el viernes 23 de diciembre estoy totalmente en contra de ésta medida, creo que ésta no es la mejor forma de mejorar la calidad educativa en los chicos y adolescentes aunque si bien es necesario una mejor selección de contenidos para las diversas áreas, además de que los días perdidos por paros de UNTER se pueden compensar con trabajos prácticos para realizar en casa y en familia. No es justo que por culpa de algunos docentes o irresponsabilidades del gobierno provincial paguen los alumnos.

Sigo insistiendo en que mejorar el proyecto educativo no pasa por la cantidad de días sino por la calidad educativa que debe existir en cada jurisdicción y las acciones concretas que se deben llevar a cabo.

No coincido para nada en que se extienda la cantidad de días de clases en el ciclo lectivo. Prácticamente, todas las jurisdicciones están en las mismas condiciones por eso alargar una semana más de clases inclusive hasta vísperas de navidad, no va a mejorar la propuesta educativa, prácticamente lo que hizo el ministerio provincial de educación es irrelevante, los alumnos de cualquier nivel van a perder rendimiento con los días agregados y no van a mejorar en absoluto; a medida que se aumentan los días para cada ciclo lectivo hay más deserción, desinterés; me parece que los alumnos no van a asistir los días agregados porque es un trimestre en el que se pierden todas las energías y quieren empezar las vacaciones rápidamente.

Por otro lado, estoy consciente de que éste año no hubo actividad normal por la cantidad de feriados y paros docentes y de porteros, pero no es culpa de los alumnos, en todo caso tendrían que sancionar a los docentes que pararon más de 3 veces. Lo mismo ya se lo comuniqué al gobernador y al ministerio provincial de educación. Espero reviertan la situación.

*Mesa de Acción y Participación Política PRO – Área Juventud

San Carlos de Bariloche