Padres autoconvocados del CEM 123 de Bariloche contra la reforma del secundario

“Hace meses que las comunidades educativas estamos discutiendo la Reforma de la Nueva Escuela Secundaria Rionegrina. Hace meses que desde el CEM 123 los padres pedimos explicaciones sobre cómo se adecuará la escuela manteniendo el doble turno con sus talleres de Ciencia, y solo recibimos respuestas ambiguas enfatizando que es necesario adecuarse al ´esquema´ de la Ley de Educación Nacional”, señalan en un comunicado los padres autoconvocados del CEM 123 de Bariloche.

Explican que el CEM 123 se creó oficialmente en 2007 bajo la Resolución 324. En ella se destacaba el acuerdo realizado entre la Provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para hacer un Bachiller con orientación Científico y Tecnológica, destacaba las propuestas de los padres y destacaba la situación especial de Bariloche con instituciones científicas de trayectoria. En la misma resolución se proponen talleres integrados de Ciencia, Tecnología e Informática a contraturno para integrar la práctica y la teoría.

Destacan que “durante estos diez años el CEM se convirtió en una de las escuelas provinciales con menor índice repitencia y mayor grado de retención escolar. Sus alumnos pudieron participar en diversas olimpíadas junior nacionales compitiendo con estudiantes de escuelas tradicionales del resto del país y también en competencias internacionales”.

“Hoy, los padres autoconvocados del CEM 123 denunciamos públicamente que no se nos ha contestado ninguna de nuestras cartas solicitando información sobre las modificaciones a implementar y que las autoridades no accedieron a darnos una charla explicativa de cómo se realizarían los cambios sin perder los pilares básicos del colegio. Denunciamos la mentirosa campaña del Gobierno Provincial, que está llevando adelante la Ministra Silva, al decir que en las Escuelas se votó con participación y a conciencia, cuando en la realidad presionaron a la comunidad sosteniendo que no se reconocerían las horas de integración y planificación a los docentes y que los títulos de los alumnos no tendrían validez si no se adaptaba la Escuela al nuevo esquema”, señalan los padres.

Indican que “denunciamos que la provincia quitó la orientación Científico y Tecnológica de las posibles orientaciones de Bachillerato. Denunciamos que esta reforma enmascara un ajuste encubierto ya que quieren reducir las horas de clase del CEM123 y hacer dos turnos simples. Si faltan edificios, ¡que el gobierno invierta en Educación! y no destruya un proceso exitoso que demostró en 10 años que la Escuela Pública puede tener opciones superadoras. Denunciamos la incerteza que tienen los docentes sobres su continuidad laboral, con particular énfasis en los encargados de los laboratorios de Ciencia y Tecnología”.

“Como manifestamos en el ACTA de la Asamblea de la Comunidad Educativa del CEM 123 el día 26/9, sobre cuyo contenido las autoridades tomaron conocimiento el 28/9 en Supervisión y el 29/9 en Delegación y en Viedma, exhortamos que cualquier readecuación que se realice mantenga los dos pilares básicos de la Escuela: su orientación Científico Tecnológica y sus talleres de Ciencia, Tecnología e Informática a contraturno. Bariloche es un Centro Científico y Tecnológico muy importante como para destruir la única Escuela Pública con esta orientación”, solicitan.

Sostienen los padres autoconvocados que”es preocupante el silencio de las autoridades responsables, su falta de respuesta, su improvisación y el desprecio hacia la opinión de padres y alumnos. Invitamos nuevamente a las autoridades a que den la cara ante la comunidad de padres y nos expliquen, si pueden, qué ganan nuestros hijos con este nuevo “esquema”, y si su voluntad es otra, que nos expliquen de una vez cómo se mantendrán los talleres, el contraturno y la formación del pensamiento crítico y científico al cual apuntaba como objetivo el CEM 123 desde su creación”.