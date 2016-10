Para el FpV, ni el frutazo logró frenar la crisis frutícola

(ADN).- Alerta por los despidos en Expofrut y la profundización de la crisis en el sector. Esos son los ejes de la preocupación emitida por el bloque del Frente para la Victoria ayer. Su vicepresidente, Luis Albrieu, alteró que ni siquiera el frutazo en Plaza de Mayo logró llamar la atención del gobierno nacional.

“Vemos con gran preocupación los despidos producidos en la empresa Exprofrut S.A. de Allen. Quienes convivimos diariamente con la fruticultura, sabemos que este es el inicio de una serie de reestructuraciones que se van a dar en las grandes empresas frutícolas, producto de la falta de competitividad de los precios de nuestra fruta en los distintos mercados mundiales”, expresó Albrieu.

El legislador agregó que “es de esperar situaciones similares en el Alto Valle Este y en todo el Alto Valle de nuestra provincia”. Y sin bien reconoció que “la crisis frutícola comenzó hace muchos años”, advirtió que “se suma en el 2016 una decepción más para el sector, al ver que las ayudas comprometidas y el compromiso enunciado por este nuevo gobierno nacional, son totalmente insuficientes”.

Albrieu recordó que el presidente Mauricio Macri, en su campaña electoral, “puso énfasis en que era necesario revertir la falta de perspectiva de las economías regionales, incluida la fruticultura”. Pero aseguró que “esto no sólo no se produjo, sino que se profundizó la crisis, con una devaluación que rápidamente fue absorbida por el incremento de los insumos en dólares y la inflación local que superó el 40% anual, sumado a la importación de frutas de países vecinos competidores directos, que nos han ganado importantes mercados en Brasil (Chile)”.

“Nos preocupa que el explícito y gráfico reclamo de la entrega gratuita de fruta en la Plaza de Mayo – que tuvo una gran difusión en los medios nacionales, provinciales y locales- no tuvo su correlato en la respuesta del gobierno nacional, que no recibió a los productores ni modificó su política, como tampoco en el gobierno provincial ya que el gobernador Weretilneck dijo no tener claro de qué se trataba el reclamo” indicó el legislador.

Y agregó: “Quienes vivimos en el Alto Valle somos testigos del progresivo abandono de chacras y de la falta de tareas culturales en este año en gran parte de las mismas. Lo que pasó en Allen es el inicio; le van a seguir otras empresas y muchas chacras no ocuparán mano de obra”. “Si bien la crisis afecta a todo el sector, el hilo se corta por lo más delgado, los trabajadores y los pequeños productores”.

Albrieu expresó además que “la crisis nos preocupa y nos queremos ocupar, nuestro Bloque – hoy minoritario- está dispuesto a discutir y acompañar todas las políticas de fondo que favorezcan a la principal economía provincial. Hoy la única política implementada es la de otorgar subsidios año tras año solamente para ganar elecciones”.

“Anhelamos -dijo- que el presidente Macri cumpla con sus promesas que le permitieron llegar al gobierno, con el voto de los principales actores de las economías regionales”.

Finalmente, Albrieu manifestó que “esperamos que nuestro gobernador (luego de su viaje de aprendizaje a Italia), empiece a entender de qué se trata el reclamo”.