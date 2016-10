Para la CGT el bono de fin de año “es obligatorio”

“Lo que tiene que quedar absolutamente claro es que el bono de 2.000 pesos se debe pagar en todas las actividades. Cada organización sindical lo podrá incorporar a su negociación sectorial de la manera más conveniente y como un piso”, dijo el secretario de Interior de la CGT, el metalúrgico Francisco “Barba” Gutiérrez.

“Si no nos ponemos de acuerdo en esto, nos tenemos que levantar e irnos, y además tenemos el paro convocado y no tenemos más que discutir”, advirtió. “El paro no se esfumó para nada. En el país hay realidades que son difíciles, son realidades duras. Para los compañeros suspendidos y despedidos deberíamos tener un compromiso de que se paren con esas medidas por 90 días y después analizar la situación del trabajo en todo el país”, añadio el ex intendente de Quilmes.

En declaraciones formuladas a Radio El Mundo, el sindicalista comentó además que el encuentro tripartito del miércoles “fue una reunión tensa, dura con ellos (los empresarios) en especial cuando se discutió el otorgamiento del bono”.

Sin embargo, rescató el espacio creado por la mesa de dialogo tripartita, ya que busca “salidas a los grandes temas de coyuntura y de cómo generamos crecimiento económico con creación de empleo; en especial atender todo lo que hace a la importación de productos que hacen daño al trabajo de los argentinos”.

Por último, Gutiérrez adelantó que para el próximo encuentro -previsto para el 15 de noviembre- la mesa de diálogo ingresará en “otra etapa” para abordar “las suspensiones y despidos de trabajadores en todo el país”. “Solucionamos una parte, pero nos quedan las otras”, finalizó.