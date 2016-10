Polémica entre la CGT y Trabajo por el pago del bono de fin de año

Héctor Daer se cruzó con el ministro de Trabajo Jorge Triaca por el bono de fin de año. No por la pretensión del Gobierno de usarlo como argumento para no reabrir las paritarias, ni porque el Estado no haya garantizado que todos los trabajadores lo cobren: el dirigente, uno de los tres secretarios generales de la CGT, desmintió a Triaca por haber asegurado que la central obrera acordó que el plus se pague “en dos o tres cuotas”.

“Nosotros no aceptamos que se pague en cuotas, eso nunca se discutió en la reunión de la Mesa del Diálogo, por eso me asombran las palabras” del ministro, se quejó Daer.

Triaca había elogiado durante el fin de semana a los dirigentes de la CGT por haber sido “comprensivos” con los empresarios que afirman no poder pagar la suma fija, para que aquellos que “no lo puedan afrontar en un solo pago lo puedan pagar en dos o tres”.

El funcionario ya había recibido fuertes críticas sindicales al sostener que el bono dará por compensada la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los salarios durante este año, para que en las paritarias del próximo solamente se tome en cuenta la inflación que haya a partir de enero.

Daer agregó que la Argentina vive “una emergencia social” y pidió “crear empleo y frenar de una vez por todas la caída en goteo que se da en el trabajo”.

“Los trabajadores estamos peor, sin dudas. Todas estas discusiones que estamos teniendo es porque ha habido un ajuste, una caída del poder adquisitivo y algunos sectores quieren transformar la economía en una de exportación de commodities que importe todos los bienes de uso”, describió.

En este marco, Mauricio Macri ratificó ayer que en el sector privado los trabajadores deberán arreglarse sin intervención del Estado, negociando cada sector con su cámara. “Ya hemos fijado nuestra posición, esperamos que sector por sector se negocie y se acuerde”, dijo el Presidente al visitar las obras del Metrobús en La Matanza. Macri pidió “solidaridad al sector empresario y que pongan el hombro en un momento difícil”, mientras que a los sindicatos les reclamó “sensatez” y “prudencia”.

Por su parte, el titular de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, aseguró que en los próximos días habrá reuniones con el Gobierno para avanzar en la suma fija para los estatales.

Rodríguez detalló que se buscará “definir sus alcances, los montos, las formas de pago. Tendremos que reunirnos con el Estado empleador, representado por el Ministerio de Modernización, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hacienda”.

El referente de UPCN sostuvo que “hay un compromiso del Ejecutivo, (por el) que este bono tiene alcance para los trabajadores públicos, con un mínimo de 2 mil pesos”.

Sin embargo, tampoco las provincias tienen garantizada asistencia del Estado nacional para el pago del bono, y desde la Casa Rosada se ha aclarado que tampoco los gobernadores tendrán la obligación de otorgarlo, publicó hoy Página/12.

Misiones se convirtió ayer en una de las pocas provincias que confirmaron su pago. El gobernador Hugo Passalacqua, anunció que los empleados del Estado provincial cobrarán un bono de fin de año “en diciembre”, que incluirá a los trabajadores de todas las reparticiones públicas provinciales, la administración central, docentes, policías, trabajadores de la salud pública y jubilados.

“Esta erogación significa un gran esfuerzo para el Estado, pero consideramos que se trata de una ayuda más que justa para todos los empleados de la provincia”, reconoció el mandatario.

También San Luis, Salta y San Juan lo pagarán. En cambio, los gobernadores de Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Río Negro advirtieron que no pueden afrontarlo sin auxilio del Estado nacional. En la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal ha dicho que el distrito no está en condiciones de hacer gastos excepcionales.