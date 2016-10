“Respetamos el derecho a huelga” dijo Silva, pero ratificó que “no habrá aumentos”

(ADN).- La ministra de Educación, Mónica Silva, ratificó que no habrá aumentos salariales este año. Reivindicó el derecho a huelga, pero recordó que existe un acuerdo de contrato que no se cumple, y en ello basan los descuentos por los días no trabajados. Lamentó que se haya cortado el diálogo con el gremio, y nos descartó que la interna en la UnTER haya influido en las actuales medidas de fuerza.

Silva recordó que este año el Gobierno otorgó un aumento del 37% a los docentes rionegrinos, que venían de un incremento del 42% en 2015, lo que implicó ser –el año pasado- los terceros mejores sueldos del país.

“No hay índice de inflación que supere el 40% anual” aseguró la Ministra en diálogo con ADN. “Por eso no entendemos el pedido de un 20% de aumento”. Silva ratificó que las finanzas provinciales “no dan” para un incremento, pero advirtió que “sería irresponsable” de su parte otorgarlo, si fuese posible, ya que el acumulado en el año sería del 57%.

La Ministra recordó que desde su asunción, el Ministerio ha sido “muy permeable” a los reclamos del gremio, y que las paritarias estuvieron siempre abiertas. “No sé a qué se debe este cambio de actitud”, dijo.

Ante la consulta de esta agencia, Silva especuló en que la interna de la UnTER y el cambio en el gobierno nacional pudieron haber impactado en la nueva postura gremial en relación al gobierno provincial.

De todos modos, se mantuvo firme en su postura. “No habrá aumentos”. Y criticó el modo en que la dirigencia sindical realiza su reclamo: “Es no entender la dinámica del nuevo siglo”, dijo.

En ese sentido, manifestó que hay docentes y padres que respaldan la postura del Gobierno de “no ceder” ante este tipo de medidas. Y planteó observar qué sucede luego de las elecciones donde el gremio renovará autoridades.

Incluso, subrayó que podría haber una paritaria con las nuevas autoridades, si es que el gremio desiste del plan de lucha actual, “porque hay muchas cosas para charlar”. “También podríamos hablar de salarios, pero sobre la pauta del año próximo”.

La Ministra advierte que la cercanía del proceso electoral interno de la UnTER pudo haber hecho cambiar la estrategia del oficialismo por temor a perder. Y que –en todo caso- una reunión con una dirigencia que termina su mandato, carece de legitimidad cualquier acuerdo.

El Ministerio prefiere no confrontar con los datos de acatamiento que arroja el gremio, pero tiene su propio relevamiento que indica que, a medida que el conflicto se extiende, el nivel de adhesión disminuye. “Hoy promedia el 50% en toda la provincia”, aseguran.

Pero Silva prefiere no caminar sobre la coyuntura y mantiene su apuesta a la reforma educativa. Pretende dejar sentadas las bases para un nuevo sistema secundario. “Tengo un buen equipo” dice, y planifica por cuatro años más. “Acompañamos estos primeros cuatro años legítimos de gobierno de Alberto”, desliza. “Y pretendo continuar –si el Gobernador lo dispone- otros cuatro años más”.

Así, se metió en la página política. Su nombre suena como uno de los que integrará la lista de diputados nacionales por Juntos Somos Río Negro el año próximo.

“Si el Gobernador me lo pide, por supuesto” afirma, pero asegura que “no hay nada oficial”, solo especulaciones mediáticas. Ratifica que su idea es mantenerse en el Ministerio, y anhela que (con el paso del tiempo) la gestión Weretilneck se recordada como la de la reforma educativa.

Durante la charla con esta agencia, Silva defendió el proceso de evaluación que realiza el gobierno nacional y que generó mucha polémica. “Está bien que se haga, para saber dónde estamos parados. Pero además, es el mismo que se hizo en 2007, 2001 y 2013. Y yo nunca escuché quejas”.

La Ministra asegura que esta evaluación comenzó con la gestión anterior. Y entiende que puede haber un “tema de confianza”, es decir, que “los gremios no confíen en el gobierno nacional a partir de la utilización de la los datos que se puedan hacer”.

De todos modos, dijo que el sistema es el mismo que años anteriores y que no hubo modificaciones.

Silva ratificó el respeto al derecho a huelga de los docentes. Y aseguró que “no hay persecuciones ni criminalización de la protesta”. Y basó su afirmación en que “nunca hicimos una denuncia penal”.

Lo dice fundamentalmente por los daños que pudieron haberse ocasionado en algunas manifestaciones en la sede del Ministerio de Educación. También, porque ahora, la sede de ese organismo está tomado por la UnTER y “no hubo ninguna acción para desalojarlo ni para reprimir”.

Sin embargo, sostiene que los descuentos se van a seguir realizando y que no habrá devoluciones.

En el caso donde sí está evaluando efectuar una denuncia, es en el tema de las Supervisoras de Cipolletti. La Ministra asegura que “ocultaron y manipularon” información pública. Por ahora, tienen sumarios y fueron apartadas de sus cargos.

Silva aseguró que se tergiversaron los datos de cupos escolares. “Cuando algún chico deja de ir a la escuela por motivos definidos por sus familias, debe ser informado. Primero porque debemos tener un registro sobre algún caso de conflictividad, y segundo por los cupos. Ellas incumplieron con su trabajo”, se quejó.