SOYEM aceptó propuesta salarial pero critica la gestión de Gennuso

En el marco de la asamblea convocada por la Comisión Directiva del SOYEM, se aprobó por mayoría la última propuesta elevada por el Ejecutivo Municipal de incorporar al básico 2000 pesos de la suma fija no remunerativa: 500 en noviembre, 500 en diciembre, 500 en enero y 500 pesos en febrero.

Con esto se abre una nueva instancia de diálogo para darle continuidad de otros temas propuestos por la asamblea.

Sin embargo, el gremio emitió un comunicado en el que critican la gestión del intendente Gustavo Gennuso:

“Estamos reviviendo antiguos tiempos de incertidumbres y conflictos defendiendo nuestros derechos. Hoy más que nunca debemos agregar a la lucha la defensa de nuestros puestos de trabajo, nuestra permanencia, la calidad de ser Agentes Municipales, y este título conlleva responsabilidad ante toda la comunidad.

Reunidos en asambleas vamos comentando las distintas operaciones que este gobierno va realizando en cada área para devastarlas, vaciarlas de contenido, descapitalizándolas.

Así podemos decir que en la Subsecretaría de tránsito y transporte tenemos un caos total, sin órdenes de trabajo, sin una programación eficiente para la fiscalización del transporte público, una investigación en el sector carnet con grandes vicios de procedimientos que no garantizan un final correcto, entorpecimientos continuos en las tareas de los inspectores de tránsito que hacen a la disminución del tiempo que deben emplear en el cuidado del tránsito o el aporte del orden en las esquinas de nuestras escuelas para evitar accidentes, un hacinamiento total por una nueva distribución en lo edilicio, con contribuyentes ofuscados que insultan y despotrican contra nosotros los agentes, cuando se cae el sistema. Se hacen operativos en los cuales se secuestran vehículos, y para su devolución existe un procedimiento que exige el pago de acarreo y multas, hoy esto es discrecional.

Estos son los resultados generados por una Subsecretaría que como perfil para ocuparla, este gobierno lo ha definido como “Mente Inquieta”.

Perfiles, una de las materias que debe llevar adelante la Subsecretaria de la Gestión Pública Pública, que hemos declarado -en asamblea- “persona no grata”. Realmente se ha ganado este título por la soberbia cuando nos grita: “yo soy gobierno y hago lo que quiero y vos quién sos”, despreciando e ignorando el trabajo la experiencia las incumbencias de títulos, los procesos por los cuales estamos en una jerarquía. No le importa el conocimiento, ni el manejo eficiente del Estado municipal. Lo que le importa se lo puede expresar en una frase que la ha puesto de moda este gobierno a nivel interno: “¿VOS CON QUIEN ESTAS, CON NOSOTROS O CON QUIEN?” Y bajo esta doctrina de violencia, no podemos dejar de mencionar los hechos sucedidos en las oficinas de empleo, con la funcionaria que para sostenerla en este gobierno modificó el organigrama político.

En Obras Particulares podemos ver las pilas de expedientes, que al día de la fecha suman más de 1.200, atrasados en su resolución, provocado por falta de insumos, falta de movilidad o combustible, personal, mobiliario y hacinamiento.

En Servicios Públicos se han hecho innumerables contrataciones de camiones y máquinas para reemplazar a los equipos propios, porque estos se paran por varios días por alguna reparación mínima, demorando la compra de repuesto. Como consecuencia, hay un incremento de gastos innecesarios, dando una imagen de una muy mala administración que no se oculta, sino que al contrario se manifiesta diciéndonos: “¡YO LO DECIDO. YO SOY GOBIERNO!” También manifiestan que los pedidos de abastecimientos se traban mucho, haciendo de esto un claro ejercicio de desprestigio de la institución municipal, y evitar los controles naturales de un estado democrático.

En este desprestigio, por supuesto, estamos incluidos todos los empleados municipales que somos los que tenemos como obligación hacer nuestro trabajo de acuerdo a códigos, ordenanzas, y leyes. Y va dando lugar a la justificación para realizar una paulatina disgregación de las competencias municipales: Desprendiéndose de servicios, destruyendo secretarías con fuerte injerencia en la contención social. Avanzando peligrosamente hacia el rompimiento de la interacción que se fue construyendo entre la Secretaría de Desarrollo Humano, los CAAT, y las mesas de concertación.

En el desprendimiento de servicios es un claro ejemplo el proyecto de ordenanza para crear el Ente Municipal de Residuos Urbanos (EMResUr), dando amplias facultades económicas, con una estructura de dirección solo política, permitiendo el movimiento de fondos en una forma discrecional, y un pasaje a la privatización total del servicio.

En estos días, en que se usa la mezcla de mentira verdad en las declaraciones realizadas en medios de difusión para difamar al agente municipal, ante un reclamo salarial se nos dice que no deberíamos tener quejas por que se nos paga en los tiempos reglamentarios y que de la recaudación después del pago “queda poquito para seguir haciendo servicios”. Pero podemos ver que no existe ningún convenio coherente para la extracción de materiales de la cantera municipal. Tampoco se ha presentado a la comunidad un plan de desarrollo para la recuperación de la deuda ambiental que existe en esos predios. Esto es no incrementar la capacidad de ingresos a las arcas del municipio.

El Cerro Catedral con concesiones sujetas a pago de un canon. Estos fueron los últimos números publicados: 600.000 visitantes en 83 días de temporada, a estos datos le faltaría uno, el gasto promedio de cada visitante como para tener un promedio de ingresos. Pero este número se lo dejamos a nuestros conciudadanos para su propio análisis. En la nueva propuesta se proyecta el doble de servicios y por 30 años más de explotación, los cuales sumarían 40 años con los diez que restan de la actual concesión. Esto también es no incrementar la capacidad de ingresos a las arcas del municipio”.